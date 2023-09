Für jeden etwas dabei: elf Tipps für erlebnisreiche Ausflüge in Deutschland  

8 / 11

Ebenfalls kein geheimer Ausflugstipp, aber einer, den Sie sich auf Ihre Must-see-Liste setzen sollten: der Spreewald. Ob bei einer Kanu- oder Kahnfahrt (Foto) auf der Spree, einer Rad- oder Wandertour – die Region ist in Deutschland einmalig. Hier kommt mitunter sogar die Post per Boot und auch die Gurkenernte wird übers Wasser erledigt. Von Berlin ist man in einer guten Stunde mitten in diesem grünen Paradies. © Thomas Eisenhuth/Imago