E. coli, Salmonellen & Co.: 5 Reiseziele, an denen Urlauber sich am häufigsten etwas einfangen

Von: Franziska Kaindl

Immer wieder fangen Urlauber sich Krankheiten im Urlaub ein. An welchen Reisezielen das am häufigsten passiert, verrät der „Forbes Advisor“-Travel-Bug-Index.

Für Reisende ist es immer extrem ärgerlich, im Urlaub krank zu werden. Manchmal ist es schlechtes Essen oder nicht ausreichend abgekochtes Wasser – und schon liegen Urlauber mit einer Magenverstimmung im Bett anstatt am Strand in der Sonne. Daher gehört es für viele mittlerweile dazu, sich vor einer Reise ausgiebig über die Hygienestandards an der Urlaubsdestination zu informieren – insbesondere, was Lebensmittel angeht. Aufschluss darüber, wo Urlauber am häufigsten krank werden, will auch der sogenannte Travel-Bug-Index von Forbes Advisor geben.

Wo werden Urlauber am häufigsten krank? Analyse liefert Ergebnisse

Für die Analyse hat das Team von Forbes Advisor rund 2,4 Millionen Beiträge auf verschiedenen Reiseforen wie Tripadvisor auf Begriffe wie Salmonellen, Gastroenteritis, E. coli (Escherichia coli) oder Lebensmittelvergiftung durchsucht. Die Urlaubsziele, die hier am häufigsten vorgekommen sind, wurden anschließend hinsichtlich ihrer Reiseempfehlungen überprüft: zum Beispiel, ob Behörden vor der Einreise zu speziellen Impfungen raten oder Touristen laut dem Center for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA die Finger vom Leitungswasser lassen sollten. Aus diesen Ergebnissen hat Forbes Advisor seinen Travel-Bug-Index, der „krankmachenden“ Länder erstellt.

Die fünf Destinationen weltweit, an denen Reisende am häufigsten krank werden

Punta Cana, Dominikanische Republik (Travel Bug Index Score 90.4 von 100) Sharm el Sheikh, Ägypten (Travel Bug Index Score 83.5 von 100) Sal, Kap Verde (Travel Bug Index Score 70.6 von 100) Playa del Carmen, Mexiko (Travel Bug Index Score 63 von 100) Cabo San Lucas, Mexiko (Travel Bug Index Score 63 von 100)

Weiße Strände, tropische Temperaturen und ein aufregendes Nachtleben: Punta Cana in der Dominikanischen Republik gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen. Allerdings klagen fast zehn Prozent (9,61 Prozent) der Reisenden, dass sie dort im Urlaub krank geworden sind. Das Auswärtige Amt empfiehlt für eine Reise in die Dominikanische Republik eine Impfung gegen Hepatitis A, außerdem sollte kein Leitungswasser getrunken werden. Bei Langzeitaufenthalten oder einer besonderen Exposition werden zudem Impfungen gegen das Dengue-Fieber, Hepatitis B, Typhus, Tollwut und gegebenenfalls Cholera empfohlen. Obendrein wird zu Schutzmaßnahmen vor Mücken geraten, da diese Überträger des Zika-Virus, Dengue-Fieber, Malaria oder des Chikungunya-Fiebers sind.

Sharm el Sheikh ist ein beliebter Ferienort in Ägypten für Taucher und Schnorchler. Laut rund 6.000 Beiträgen auf Reiseforen mündet aber auch hier ein Urlaub schnell mal in einer Erkrankung – darunter zum Beispiel einer Lebensmittelvergiftung. Das macht fast 11 Prozent der Reisenden aus. Wer nach Ägypten reist, sollte laut der Weltgesundheitsorganisation WHO über einen vollständigen Impfschutz gegen Poliomyelitis verfügen, bei Reisen über einen Zeitraum länger als vier Wochen ist er Pflicht. Das Auswärtige Amt empfiehlt außerdem eine Impfung gegen Hepatitis A sowie bei Langzeitaufenthalten gegen Hepatitis B, Typhus, Tollwut und der Meningokokken-Krankheit (ACWY). Auch vom Trinken des Leitungswassers wird abgeraten.

Die Insel Sal der Kapverdischen Inseln lockt ebenfalls zahlreiche Urlauber mit ihren traumhaften Stränden und kristallklarem Wasser. Aber Vorsicht ist dennoch geboten: Rund elf Prozent der Reisenden, die auf Reiseforen kommentiert haben, berichten von Krankheitsfällen nach der Anreise. Das Auswärtige Amt informiert außerdem, dass seit August 2022 vermehrt Durchfallerkrankungen durch den Erreger Shigella sonnei auf den Kapverdischen Inseln aufgetreten sind. Generell wird Reisenden empfohlen, das Leitungswasser zu vermeiden und auf eine gute Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene zu achten. Überdies wird vor Infektionen gewarnt, die durch Mücken übertragen werden – darunter das Dengue-Fieber, Malaria oder eine Zika-Virus-Infektion.

Fünf Destinationen in Europa, an denen Reisende am häufigsten krank werden

In Europa sind Durchfallerkrankungen oder Magenverstimmungen wesentlich unwahrscheinlicher, wie Forbes Advisor herausgefunden hat. Trotzdem gehören zu den Destinationen, bei denen Reisende am häufigsten mit Beschwerden zu tun hatten, viele bekannte Urlaubsklassiker:

Benidorm, Spanien (Travel Bug Index Score 26.4 von 100) London, Vereinigtes Königreich (Travel Bug Index Score 21.7 von 100) Sonnenstrand, Bulgarien (Travel Bug Index Score 21.5 von 100) Paris, Frankreich (Travel Bug Index Score 19.4 von 100) Teneriffa, Spanien (Travel Bug Index Score 19.3 von 100)