„Der bescheuertste Trick“: Reise-Bloggerin verrät, wie sie Übergepäck vermeidet

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Oftmals sind es gerade die verrücktesten Ideen, die funktionieren. So sieht es auch eine Reise-Bloggerin, die mithilfe eines Tricks vermieden hat, für Übergepäck zahlen zu müssen.

Wer mit dem Flugzeug verreist, muss mittlerweile an allen Ecken mit Zusatzkosten rechnen – für die Sitzplatzreservierung, fürs Handgepäck und manchmal sogar für einen Platz im Handgepäckfach. Auch bei Übergepäck müssen Passagiere in der Regel draufzahlen. Wenn am Flughafen festgestellt wird, dass der Koffer nicht den Maßen oder dem Gewicht für das Handgepäck entspricht, muss dieser gegen Gebühr aufgegeben werden. Daher werden Reisende immer spitzfindiger, was das Verstauen und Verstecken von zusätzlichen Mitbringseln angeht, die das Limit sprengen könnten.

Übergepäck vermeiden: Bloggerin testet BH-Trick

Die Bloggerin Chelsea Dickenson hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedenste Tipps und Tricks auszuprobieren, mit denen sie Übergepäck vermeiden möchte. Von ihren Erfahrungen berichtet sie auf Instagram, doch auch beim US-Sender CNN war sie damit schon zu Gast. So versuchte sie erst kürzlich ihr Glück mit einer Anglerweste, in der sie einige Gegenstände verstaute, die ihr Gepäck zu schwer gemacht hätten – mit Erfolg.

Aber „der bescheuertste Trick“ kommt erst noch, wie sie selbst meint. Und der hat mit einem BH zu tun. Es ist genau das, was sie vermutlich denken: Die Bloggerin stopft sich für ihren Versuch nach dem Security-Check eine ganze Ladung Kleidungsstücke in ein übergroßes Wäschestück, das sie über ihrer Bluse trägt – inklusive der bereits erwähnten Anglerweste. Im Video ist zu sehen, wie sie darüber noch eine Jeansweste und eine gepolsterte Jacke drapiert, um den BH etwas zu verstecken.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Ohne Extra-Gebühr in den Flieger: Funktioniert der Reise-Trick?

Dann geht es auch schon los: Dickenson stellt sich zum Boarding an und zeigt ihren Reisepass – auf ihr Outfit wird kein zweiter Blick geworfen. „Es funktioniert!“, lautet also das begeisterte Fazit der Bloggerin. „Allerdings war mir schon ziemlich warm, bis ich im Flugzeug war, so viel kann ich sagen.“ Generell habe sie aber den Eindruck, dass es das Personal am Flughafen nicht wirklich interessiert, in welchem Aufzug die Passagiere ankommen. Aber es mache Spaß, verschiedene Tricks auszuprobieren, so Dickenson.