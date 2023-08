Wie Sie sich im Urlaub vor Hackerangriffen schützen

Hacker nutzen die Unbekümmertheit von Urlaubern aus, um an deren persönliche Daten zu gelangen. Das können Sie dagegen tun.

Ob Strandurlaub, Wellnesstrip oder ein Ausflug in die Berge: Im Urlaub treten die Sorgen des Alltags in den Hintergrund. Selbst Workaholics nutzen die wohlverdiente Auszeit, um beruflichen Stress zu vergessen und einfach mal abzuschalten. Leider machen sich Hacker die Sorglosigkeit von Urlaubern zunutze. Während der Hauptreisezeit sind die Netz-Betrüger besonders aktiv, da sie einfacher an sensible Daten gelangen können. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen können Sie sich auch im Urlaub vor Hackerangriffen schützen.

Cyber-Kriminelle werden immer gefährlicher

Gefälschte Reiseportale, erfundene Urlaubsdeals, geknackte WLAN-Netzwerke: Die Kreativität der Betrüger ist endlos. Auf der Jagd nach wertvollen Daten schrecken sie vor keiner noch so heimtückischen Methode zurück. Mit dramatischen Folgen: Das Betrugsmeldezentrum „Action Fraud“ schätzt den Schaden, der 2022 allein in Großbritannien durch Urlaubsschwindel entstand, auf rund 17,5 Millionen. Für 2023 werden noch höhere Zahlen erwartet.

Viele Urlauber reisen mit elektronischen Geräten - und rufen damit Hacker auf den Plan. © IMAGO/ Sergio Monti

„Online-Kriminelle wissen genau, dass Reisende sorgloser unterwegs sind. Gerade in diesem Jahr häufen sich Meldungen bereits im Vorfeld über Abzocke bei Mietwohnungen oder vermeintlichen Gratis-Reisen“, sagt Michael Schröder, der als Manager für Cyber-Security beim Sicherheitsunternehmen ESET arbeitet. Deshalb rät der Experte: „Reisende sollten sich bereits vor der Ferienzeit Gedanken zur Absicherung ihrer Geräte machen und einige simple Tipps vor Ort beachten.“

Das können Sie bereits vor dem Urlaub tun

Vorsicht ist besser als Nachsicht: Schon vor der Reise können Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, um Laptop, Smartphone und Co. zu schützen. Stellen Sie sicher, dass all Ihre Geräte auf dem neuesten Stand sind. Dies schließt Betriebssysteme, Antivirenprogramme, Browser und Apps mit ein. Aktualisierungen enthalten oft wichtige Sicherheitsverbesserungen, die Ihre Geräte vor bekannten Schwachstellen schützen können. Wenn Sie noch kein Antivirenprogramm haben, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um sich eines zu besorgen.

Außerdem sollten Sie vor der Abreise ein Back-up machen. Sichern Sie wichtige Daten auf einem externen Speichermedium wie einer Festplatte oder einem USB-Stick.

So schützen Sie Ihre persönlichen Daten

Auch wenn es erstmal ganz logisch klingt: Ein sicheres Passwort ist mit am wichtigsten, um sich vor Hackerangriffen zu schützen. Es sollte mindestens acht Zeichen lang sein und aus einer Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Vermeiden Sie es, persönliche Daten wie Ihre Adresse oder Ihr Geburtsdatum zu verwenden. Ein Passwort-Manager kann Ihnen dabei helfen, sichere Kennwörter zu erstellen und zu verwalten. Verzichten Sie darauf, Login-Daten auf Geräten zu speichern.

Für wichtige Konten wie E-Mail-Account oder Social Media sollten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) nutzen. Dadurch wird ein zusätzlicher Sicherheitsschritt hinzugefügt, der sicherstellt, dass nur Sie auf Ihre Konten zugreifen können. Das Passwort allein reicht bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht aus: Zum Einloggen wird außerdem ein Code benötigt, der beispielsweise per SMS auf das Smartphone gesendet wird.

Während des Urlaubs: Öffentliche WLAN-Hotspots unbedingt meiden

An öffentlichen Orten wie Flughafen, Hotel oder Café gibt es meist frei zugängliche WLAN-Netzwerke. Viele Reisende melden sich ohne Hintergedanken bei dem kostenlosen Hotspot an. Das sollten sie jedoch lieber lassen. Michael Schröder warnt: „Es kann sich um einen gefälschten Hotspot handeln, der von Cyberkriminellen eingerichtet wurde, um den Datenverkehr abzufangen oder Passwörter und persönliche Informationen zu stehlen. Selbst in legitimen Hotspots können Hacker lauern, um Online-Aktivitäten auszuspähen.“ Viele öffentliche WLAN-Hotspots bieten keine ausreichende Verschlüsselung. Dadurch können wertvolle Daten wie Passwörter und Bankinformationen von Hackern abgefangen und eingesehen werden.

Besser ist es, im Urlaub das eigene mobile Datenvolumen zu nutzen oder vor Ort eine Prepaid SIM-Karte zu kaufen. Wer trotzdem ein ungesichertes WLAN-Netz nutzen will oder muss, sollte ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) verwenden. Dieses verschlüsselt die Internetverbindung und die übertragenen Daten. Dadurch können Sie Ihre persönlichen Informationen vor Hackern schützen.

Außerdem wichtig: Verzichten Sie während des Urlaubs darauf, Dienste wie Online-Banking zu nutzen. Um auf der sicheren Seite zu sein, können Sie vorab ein tägliches Limit für Geldbewegungen festlegen.