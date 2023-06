Alternative zu Mykonos, Kreta und Korfu: Griechische Insel ist ein Paradies, aber kaum bei Urlaubern bekannt

Von: Franziska Kaindl

Viele Urlauber zieht es im Sommer nach Griechenland – aber wo findet man noch wirklich Erholung abseits der Menschenmassen? Eine Insel ist noch ein Geheimtipp.

In den Sommermonaten können sich die griechischen Inseln vor Urlaubern kaum noch retten – so weit das Auge reicht, tummeln sich Touristen an den Stränden, in den Straßen oder in an den historischen Stätten. Das kann sowohl für die Einheimischen als auch für die Reisenden selbst anstrengend werden. Die Insel Santorin ist mit ihren weißen Häusern und seinem atemberaubenden Aussichtspunkt in dem Örtchen Oia ein perfektes Beispiel für einen beliebten Instagram-Hotspot, der in der Urlaubssaison geradezu von Besuchern überrannt wird. Entspanntes Flanieren – Fehlanzeige. Auch die Inseln Mykonos, Kreta oder Korfu sind Urlaubern nur allzu gut bekannt und daher gern besucht.

Da stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, Griechenland entspannt und ohne riesige Touristenmassen kennenzulernen? Ja, die gibt es durchaus. Haben Sie zum Beispiel schon einmal von der Insel Samothraki gehört?

Geheimtipp Samothraki: Unberührte Natur und archäologische Stätten

Bei Samothraki handelt es sich um einen wahren Geheimtipp. Die Insel ist Teil des nordägäischen Archipels, zu dem auch beliebte Urlaubsziele wie Lesbos, Chios oder Samos gehören. Anders als dort müssen Sie aber nicht mit Horden von Touristen und überfüllten Stränden rechnen. Stattdessen werden Sie von einer nahezu unberührten Natur begrüßt – ein besonderes Highlight sind die Wasserfälle und Naturpools, die von ihnen gebildet werden – auch Vathres genannt. Manche Wasserfälle, wie der Mikres Vathres, reicht bis zu 35 Meter in die Höhe. In einigen der Naturpools lässt sich sogar baden.

Für den Badespaß eignet sich unter anderem der Strand Pachia Ammos, der mit dem Auto, zu Fuß oder auf dem Fahrrad zu erreichen ist. Dank seiner langen, sandigen Küste ist genügend Platz für einen entspannten Nachmittag in der Sonne, vor Ort befinden sich zudem eine Strandbar oder Sie haben die Möglichkeit, sich einen Sonnenschirm und Liegen auszuleihen. An alle anderen Strände der Insel gelangen Sie nur per Boot.

Wer etwas Kultur erleben möchte, kann sich zum Heiligtum der Großen Götter nördlich der Siedlung Palaiopolis begeben. Diesen Ort nutzten frühere Bewohner der Insel als Pilgerstätte – welche Götter genau hier verehrt wurden, bleibt aber ein Rätsel. Dafür können Überreste einiger Denkmäler auch heute noch besucht werden, darunter ein Tor und ein Tempel. Sagenumwoben ist auch der Berg Saos im Zentrum der Insel: Einer Legende zufolge soll der Meeresgott Poseidon von seiner Spitze aus den Trojanischen Krieg beobachtet haben.

Welche Götter in diesem Tempelkomplex auf dem griechischen Eiland Samothraki verehrt wurden, kann nur vermutet werden. © agefotostock/Imago

Wie kommen Reisende nach Samothraki?

Zugegeben, einige Umwege müssen Sie auf sich aufnehmen, um das Eiland zu erreichen. Direktflüge auf die Insel gibt es nicht, stattdessen sollten Sie den Flughafen Thessaloniki auf dem griechischen Festland ansteuern. Von hier aus brauchen Sie circa drei Stunden mit dem Auto oder der Bahn nach Alexandroupolis, einer Hafenstadt im Nordosten Griechenlands. Eine Fähre bringt Sie von dort in ungefähr zwei Stunden auf die Insel Samothraki.