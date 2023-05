Auszeit für die Seele: Was Yoga-Retreats für Erholungssuchende bieten

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Abschalten vom Alltag ist vielen auch im Urlaub nicht immer möglich. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Yoga-Urlaube immer beliebter werden.

Die Schnelllebigkeit im Alltag, die ständige Erreichbarkeit und Stress im Job steigern den Erholungsbedarf bei vielen Menschen. Viele nutzen das Reisen sich für sich, um endlich abzuschalten und zu entspannen – aber auch ein Urlaub kann manchmal mehr Stress als Erholung bedeuten. Allein die Planung, aber auch Flugverspätungen oder ein actionreiches Programm fressen viel Energie. Immer häufiger entscheiden sich Reisende daher bewusst für eine Urlaubsform, bei der sie sich auf sich selbst konzentrieren können. Ein Yoga-Urlaub ist eine Variante davon.

Erholung im Urlaub: Was steckt hinter Yoga?

Hinter Yoga stecken nicht nur verschiedene Übungen, die auf einer Matte durchgeführt werden – es handelt sich vielmehr um ein ganzheitliches Übungssystem, das Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringen soll. Daher schließt ein Yoga-Urlaub in der Regel auch immer ein umfassendes Programm inklusive Meditation, gesundem Essen und Natur mit ein. Zur Ruhe kommen und Energie tanken ist das oberste Motto.

Yoga-Retreats sollen beim Abschalten vom Alltag helfen. © Nikita Buida/Imago

Wie beruhigend die Kombination aus körperlicher Bewegung und Mediation für den Geist sein kann, hat die Yogalehrerin und Bloggerin Rebecca Bayona schon früh erkannt: Yoga wurde zu einem wichtigen Teil ihres Lebens als sie neben ihrem Studium der Wirtschaftspsychologie eine Stelle im Projektmanagement in der Automobilindustrie annahm. Den gutbezahlten Job gab sie letztendlich komplett auf, um sich nach einer Yoga-Ausbildung und einem Sabbatical in Bali voll und ganz darauf zu konzentrieren, diese Lebensphilosophie auch an andere zu vermitteln, die Erholung vom stressigen Alltag brauchen.

Bali & Co.: Wo gibt es tolle Möglichkeiten für eine Yoga-Auszeit?

„Nach Bali wollte ich schon immer und nachdem Bali auch neben Indien der Yoga-Ort schlecht hin ist, bin ich dort hin“, sagt sie gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Auch anderen Erholungssuchenden würde sie das indonesische Reiseziel für einen Yoga-Urlaub empfehlen: „Es gibt auf der Insel wirklich viele traumhafte Retreats, die man sich buchen kann, um mal abschalten zu können.“ Wem der Schritt nach Asien jedoch zu gewagt sei, der könne auch zwischen zahlreichen Reisezielen innerhalb Europas wählen: „Ich finde Portugal und Frankreich wirklich sehr schön, besonders die Gegenden am Meer. Am besten ist es sowieso, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Das gibt in der Regel schon die richtige Richtung für einen an.“

Rebecca Bayona hat für Yoga ihren gutbezahlten Job in der Automobilindustrie aufgegeben. © Rebecca Mödl

Yoga-Retreats für jeden Geschmack und alle Bedürfnisse

Die Auswahl an Yoga-Destinationen ist tatsächlich sehr riesig – und es gibt Anbieter, die sich nur auf diese Urlaubsform konzentrieren. Von Retreats am Meer über prachtvolle Berglandschaften bis hin zu Wäldern ist einiges geboten. Auch die Ausstattung ist unterschiedlich: Manche Retreats finden in angemieteten Seminarhäusern statt, andere sind wiederum mit einem luxuriösen Hotelaufenthalt verbunden. Ärzte, Yoga-Lehrer oder Ayurveda-Experten (eine indische Heilkunst, die eng mit Yoga verbunden ist) stehen zur Verfügung, um den Erholungssuchenden individuell zu mehr Entspannung zu verhelfen.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Fotostrecke ansehen

Für Bayona hat die Yoga-Ausbildung auf Bali auf jeden Fall den Stein ins Rollen gebracht: Nach und nach baute sie sich ihre Selbstständigkeit auf, absolvierte zusätzlich eine Ayurveda-Ausbildung und hilft heute anderen Menschen, zu mehr Gelassenheit und innerer Stärke zu finden. Ein Leben mit Yoga oder Ayurveda habe ihr geholfen, berufliche Herausforderungen mit mehr Selbstbewusstsein und Ruhe anzugehen. Wer aber selbst Neueinsteiger ist, muss sich nicht verstecken: Es gibt Retreats, die auch für Anfänger geeignet sind und nur über ein verlängertes Wochenende gehen. Wer richtig eintauchen will, findet zudem Programme, die über eine Woche dauern und an exotische Reiseziele führen.