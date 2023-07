Generation 50 plus: Zehn Städtetrips in Europa, die sich hervorragend für Best Ager eignen

Von: Franziska Kaindl

Europa ist voll von sehenswerten Städten, die vor Kultur und Sehenswürdigkeiten nur so strotzen. Aber welche dürften wohl bei Best Agern am besten ankommen?

Reisen ist eine Lieblingsbeschäftigung der Deutschen, ob Jung oder Alt. Laut einer GfK-Studie wollen sogar 60 Prozent der sogenannten „Best Ager“, also Personen über 50 Jahren, verreisen und mehr von der Welt sehen. Jedoch können sich mit dem Älterwerden die Prioritäten ändern – zum Beispiel, was die Urlaubsaktivitäten betrifft oder die Sicherheit vor Ort. Der Reiseveranstalter Tui hat versucht herauszufinden, worauf Best Ager bei einer Städtereise wert legen und welche Destinationen diesen Vorstellungen am besten gerecht werden. Daraus ist der Best-Ager-City-Index entstanden, welcher der Generation 50 plus neue Inspiration für künftige Reisen liefern könnte.

Best-Ager-City-Index: Wo Reisende ab 50 Jahren auf ihre Kosten kommen

Insgesamt 60 beliebte Städtereiseziele in Europa hat Tui anhand von elf Kriterien unter die Lupe genommen. Sie sollen einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse von Rentnern legen. Dazu gehören:

Anzahl der Museen

Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung

Sicherheits-Index

Niederschlagsmengen

Sonnenstunden

Cappuccino-Preis

Bier-Preis

ÖPNV-Kosten

Anteil schattenspendender Bäume

Feinstaubbelastung

Möglichkeiten für Städtereisen gibt es in Europa viele – aber welche sind perfekt für Best Ager? (Symbolbild) © Soren Hald/Imago

Top-Städtereiseziele in Europa für Best Ager

Herausgekommen ist, dass die spanische Küstenstadt Málaga ein Top-Reiseziel für Urlauber im besten Alter ist. Es überreicht im Durchschnitt den besten Gesamtscore über alle Kategorien. Dahinter folgen die ungarische Hauptstadt Budapest und Barcelona, ebenfalls in Spanien. Wenn man die Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung alleine betrachtet, dann ist sogar Prag das beste Reiseziel für Best Ager. Beim Sicherheitsindex hingegen liegt Tartu in Estland ganz weit vorne.

Málaga, Spanien Budapest, Ungarn Barcelona, Spanien Berlin, Deutschland Prag, Tschechien Ljublijana, Slowenien Tartu, Estland Warschau, Polen Dresden, Deutschland Lissabon, Portgual

Auch Städtereiseziele in Deutschland schneiden gut ab: Berlin ist sogar auf der Spitzenposition der Top-Destinationen für die Generation 50 plus. In der Gesamtwertung liegt die Hauptstadt auf dem 4. Platz, besonders punkten kann sie bei der medizinischen Versorgung – 83 Prozent sind damit laut Daten des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) zufrieden. Mit über 100 Museen ist zudem kulturell viel für Städtereisende geboten, außerdem gibt es eine Vielzahl an schattenspendenden Bäumen. Dresden schneidet mit dem 9. Platz ebenfalls gut ab, hier sprechen die günstigen ÖPNV-Tickets sowie Bierpreise für sich.