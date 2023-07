Sie lieben sich ein ganzes Leben lang – 14 monogame Tierarten

12 / 14

Auch Seepferdchen führen in der Regel monogame Partnerschaften. Sie halten sich oft gegenseitig an ihren Schwänzen fest und vollführen einen äußerst eleganten Morgentanz. Zwar wurde in Zoos schon der ein oder andere Seitensprung beobachtet, doch in Freiheit im Meer gehen Forscher von absoluter Treue aus. Spannend ist außerdem, dass in dieser Beziehung die Männchen den Nachwuchs zur Welt bringen. © Pond5/Imago