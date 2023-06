„Sich einfach mal eine Auszeit gönnen“ – Bär verwandelt Gartenteich in Wellness-Oase

Bär Blondie genießt den Gartenteich in vollen Zügen und betreibt mit Vergnügen Körper-Hygiene. © TikTok (wildlife_foothills_ca)

Einfach mal die Seele baumeln lassen, jeglichen Stress vermeiden und Zeit nur für sich. Nach dem Motto: „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ genießt ein Bär ein entspanntes Bad in Nachbars Gartenteich.

Wer einen Garten besitzt, teilt diesen oftmals mit seinen tierischen Nachbarn. Ob gewollt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Denn meist suchen sich die Tiere den grünen Lebensraum wie von selbst aus. Bemerkt man sie dann, kommt man aus dem Staunen fast nicht mehr heraus. Genau so etwas in der Art ist einer Familie aus Kalifornien passiert. Sie wohnen im Westen der USA ziemlich ländlich und leben im Einklang mit der Natur. Und so kommt es relativ häufig vor, dass sie Besuch von wilden Tieren erhalten. Vor allem von Bären, wie ein Video auf Landtiere.de zeigt.

Es schauen Füchse vorbei, um aus den Teichen zu trinken, Luchse stolpern herein, um die Lage zu checken, aber am meisten halten sich Bären bei ihnen auf. Der tierische Gast macht der Familie nichts aus. Im Gegenteil. Sie freuen sich regelrecht darüber. Um die Erlebnisse mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen, stellen sie jede Menge Kameras auf. Dabei ist eines besonders auffällig. Die absolute Hauptrolle spielen Bären. Denn die scheinen besonders viel Spaß an dem Garten zu haben und sehen ihn wohl als reinen Vergnügungspark an.