„Kind bleibt Kind, egal in welcher Form“: Bambi vergnügt sich in Planschbecken

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Planschbecken sind nicht nur was für Menschenkinder, sondern auch was für Tierkinder. Den herzerwärmenden Beweis liefert ein TikTok-Video.

Ein TikTok-Video erobert im Sturm die Herzen unzähliger Menschen weltweit und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Der Grund: ein entzückendes kleines Bambi, das voller Freude in einem Planschbecken herumspringt, begleitet von seiner fürsorglichen Mutter, die am Rand aufpasst.

Junges Wildtier ist auch „nur“ ein Kind und spielt im Planschbecken

Der Anblick des verspielten Tierchens hat bereits über eine Million Menschen berührt und beweist einmal mehr, wie faszinierend und wunderbar die Tierwelt sein kann. Die kurze Videoaufnahme fängt die reine Unbeschwertheit und kindliche Freude des jungen Bambis perfekt ein. „Kind bleibt Kind, egal in welcher Form“, heißt es dazu in einem der vielen Kommentare. Lesen Sie hier ein Erste-Hilfe-Leitfaden für hilfsbedürftige Wildtiere.

Mit seinen staksigen Beinen hüpft das kleine Wildtier fröhlich im Planschbecken herum. „Herrlich, wie glücklich das Kleine herum hopst“, schreibt ein User begeistert. Und während das Tierkind Spaß hat, passt seine Mama am Rand auf und beobachtet das wilde Treiben ihres Nachwuchses. „Die Mutti passt auf, dass das Kleine nicht ins tiefe Wasser geht“, scherzt ein TikToker. Nicht ins Planschbecken, aber dafür ungefragt ins Bett geschlichen hat sich dieses Reh.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Über 70.000 Likes und die Herzen der User schmelzen dahin

Mit einem wachsamen Auge sorgt das Muttertier dafür, dass der kleine Sprössling sicher bleibt und sich keine Gefahr nähert. Ihre Anwesenheit vermittelt ein starkes Gefühl von Fürsorge und Verbundenheit, das die Herzen der Betrachter im Sturm erobert. Vielleicht auch, weil die Szene an eine typische Mutter-Kind-Beziehung unter uns Menschen erinnert. „Mal ehrlich, jedes Lebewesen ist irgendwie gleich“, heißt es in einem weiteren Kommentar zu dem Clip. Auch ein Bär hat viel Spaß an Spielzeug für Kinder.

Eichhörnchen-Superman: Die lustigsten Bilder der Comedy Wildlife Photo Awards 2022 Fotostrecke ansehen

Das Video, das von „texasgrl_4everofficial“ veröffentlicht wurde, hat in kürzester Zeit eine beeindruckende Anzahl an Aufrufen, Likes und Kommentaren erhalten. Es hat sich zu einem viralen Hit entwickelt, der beweist, dass sich Mensch und Tier gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, wie vermutlich so manch einer denkt. Anbei eine kleine Auswahl der über 1.500 Kommentare.

„Alle Kinder sind gleich🥰🥰.“

„Hauptsache der Kinderpool wird genutzt ... eh die Luft raus ist 😂.“

„Richtig Süß 🤩👍.“

„Oh mein Gott🥰🥰🥰, das ist einfach nur herzallerliebst 🥰🥰🥰🥰🥰.“

„Schönes Video.“

„Mama freut sich, ihrem Kind geht‘s gut im Pool. 🥰🥰🥰🥰.“

„Da geht mir das Herz auf ... ist das herrlich 🙃.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.