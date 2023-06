Hund verlangt Bauchmassage – jedes Mal, wenn seine Besitzerin nach Hause kommt

Von: Sina Lück

In einem Video hat ein Welpe nur eines im Sinn: von seiner Besitzerin gekrault zu werden. Die süße Angewohnheit des Hundes verzaubert die Menschen im Netz.

Sobald seine Besitzerin zur Haustür hereinkommt, hat ein Welpe nur noch einen Gedanken im Kopf: die Streicheleinheiten von seinem Frauchen einzuheimsen. „Ich brauche dringend eine Bauchmassage – und zwar jetzt sofort!“, scheint sein fordernder Blick zu sagen. Wie er sich auf den Boden schmeißt und seinen Bauch präsentiert, trifft die Menschen im Netz mitten ins Herz.

Hund rollt sich auf den Rücken – eindeutiges Zeichen für Vertrauen

Wenn Hunde sich auf den Rücken rollen, ist das ein eindeutiges Zeichen: Sie vertrauen ihrem Besitzer vollkommen und sind glücklich. Denn in freier Wildbahn wäre der Vierbeiner mit seinem blanken Bauch ein leichtes Opfer für Konkurrenten. Dieses Verhalten zeigen Wölfe oder Wildhunde nur, wenn sie sich gegenüber einem Konkurrenten ergeben. Ob Ihr Hund rundum glücklich ist, verraten unter anderem folgende Anzeichen:

Hund sucht Ihre Nähe

Hund entspannt in Ihrer Anwesenheit und schläft viel

Hund blinzelt häufig und hat einen sanften Blick

Hund zeigt spezielles Verhalten – immer, wenn Frauchen zur Tür reinkommt

Der Welpe in dem Video scheint demnach nicht nur glücklich zu sein, sondern auch froh darüber, dass seine Besitzerin endlich wieder da ist. Auf den Augenblick hat der Hund nur gewartet. Schon an der Tür rollt sich der Vierbeiner auf den Rücken. „Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, verlangt mein Hund eine Bauchmassage“, schreibt das Frauchen unter dem Video, das auf dem Instagram-Kanal animal_loveerr zu sehen ist.

Als die Besitzerin einfach an ihrem Haustier vorbeigeht, springt es auf und flitzt an ihr vorbei – um sich gleich darauf wieder auf den Boden zu schmeißen und seinen Bauch zu präsentieren. Dabei wedelt der Welpe erwartungsvoll mit dem Schwanz. Die Belohnung folgt auf dem Fuße: Die Besitzerin beugt sich zu ihm hinunter und knuddelt ihn ausgiebig, was die kleine Fellnase sichtlich genießt.

Blick des Hundes lässt Herzen schmelzen – „Schaut euch diese Schlappohren an“

Von dem süßen Welpen im Video können die Menschen im Netz nicht genug bekommen. Allein der süße Blick des Hundes lässt ihre Herzen schmelzen und sorgt für ähnlich große Begeisterung wie ein Labrador, der auf eine charmante Art am Tisch bettelt. Unter dem Clip kommentieren sie begeistert:

„Die Ohren 😭“

„Bezahl die Bauchsteuer!“

„Am Ende sagt er: ‚Das ist alles?‘“

„Nicht nur der Hund, das ganze Internet verlangt jetzt, dass du ihm den Bauch reibst!“

„Ich würde auf jeden Fall direkt neben ihm auf dem Boden liegen. 😍“

„Schaut euch diese Schlappohren an. 😍😍“

„Meine Katze macht dasselbe. ❤️“

„So süß ❤️“