„Gesichtskirmes“: Im Safaripark lernt eine junge Frau Tiere auf unterhaltsame Weise kennen

Von: Sophie Kluß

Mehr als 500 Tiere erwarten die Besucher auf der The Farm At Walnut Creek. Wie unterhaltsam die Begegnungen ablaufen können, zeigt das virale Video der 18-jährigen Michaela Miller auf TikTok.

Gemeinsam mit ihrem Freund Toby unternimmt die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Ohio einen Ausflug zur The Farm At Walnut Creek. Dort gibt es mehr als 500 Tiere, die man besuchen, streicheln und füttern kann. Neben Rindern, Alpakas und Schweinen warten auch exotische Tiere wie Zebras, Giraffen und Kängurus auf die Besucher.

Mit einigen der Tiere macht auch Michaela Bekanntschaft. Bei der Autofahrt durch den Safaripark scheinen ihre Gesichtszüge fließend ineinander überzugehen: Vom verängstigten Ausdruck, als sich ihr ein Strauß nähert bis hin zum hysterischen Lachanfall, wenn ein schnaubendes Bison seinen großen Kopf zum Autofenster hereinsteckt, um an das Behältnis mit Futter zu gelangen. Ihren einzigartigen Besuch auf der Farm hat die US-Amerikanerin im Anschluss auf TikTok (@michaela.miller) veröffentlicht – und ging damit viral. Fast 17 Millionen Menschen haben sich den lustigen Clip inzwischen angesehen. Wie eine 93-Jährige auf einer Autosafari reagiert, sehen Sie hier.

Strauß, Bison und Co. – im Safaripark kommen die Tiere ans Auto

Der Grund für den Erfolg des Videos? Als sich ein Strauß dem Auto des Paares nähert, verliert Michaela die Fassung. Laut lachend weicht sie vom Fenster zurück und schon erscheint der Kopf des größten Vogels der Welt auf dem Bildschirm. Die ungläubige Freude über den tierischen Besucher wechselt sich mit Überforderung ab: „Ich persönlich finde, dass das jetzt genug ist“, kreischt sie mehrmals, sodass ihr Freund die Scheibe hochfahren muss, um den Strauß loszuwerden.

Einen Moment später blickt Michaela erneut nervös aus dem Fenster. Ein riesiges Bison hat Interesse am Futter und streckt schnaubend seinen Kopf danach aus. „Sein Kopf ist größer als mein Oberkörper“, schreibt Michaela in den Kommentaren. Mit welcher kuriosen Mimik die TikTokerin dem Wildrind begegnet und wie es unbeirrt einfach weiterfrisst, sehen Sie hier:

Sie habe nicht gedacht, dass die Tiere derart verrückt nach Futter seien, klärt die 18-Jährige anschließend auf. Neben Sabberspuren und Futterresten im Wagen haben Michaela und ihr Freund nun auch Erinnerungen an die Tiere im Lack ihres Autos.

Kommentarspalte: „Dein Lachen macht das Ganze zehnmal so lustig“

Mehr als 7.500 User haben bisher unter dem urkomischen Clip kommentiert. Während sich manche Sorgen um den Zustand des Autos nach dem Besuch machen, können sich andere wunderbar mit Michaelas Verhalten identifizieren. Lesen Sie hier einige der unterhaltsamen Anmerkungen der Nutzer:

„Ihre Gesichtsausdrücke sind auch legendär. 😂😅“

„Die Frau ist einfach lustiger als das Tier. 😂“

„Mädchen, je weiter du dich im Auto zurücklehnst, desto weiter greifen sie hinein. 😭“

„Sie verbrachte mehr Zeit auf dem Fahrersitz als auf ihrem. 😭“

„Ihr lachen bringt mich zum Weinen. 😭😂🤣“

In einem weiteren Video, das Michaela ebenfalls am Tag des Ausflugs zur Farm zeigt und mindestens genauso unterhaltsam ist, besuchen zahlreiche andere Tiere die beiden an ihrem Auto.