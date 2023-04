Besitzer versteckt Katzen vor Vermieter – der Ort begeistert TikTok-Community

Von: Sina Lück

Wo versteckt man seine Katzen, wenn der Vermieter von den Stubentigern nichts mitbekommen soll? Ein US-amerikanischer Besitzer hat da so eine Idee.

Wenn sein Vermieter zu Besuch kommt, muss sich Jeremiah Carter schnell etwas einfallen lassen. Denn in seiner Wohnung hält der US-Amerikaner aus Phoenix zwei Katzen, für die er eigentlich eine Gebühr bezahlen müsste. Offiziell hat er die Haustiere aber nie gemeldet. Wie Carter sein tierisches Geheimnis für sich behält, zeigt er in einem Video, das seit einiger Zeit bei TikTok viral geht. Von dem originellen Versteck sind die Menschen im Netz begeistert.

Besitzer verheimlicht Katzen vor Vermieter – Versteck begeistert TikTok-Community

Ob Katzen in der Wohnung erlaubt sind, steht meist im Mietvertrag. (Symbolbild) © Sabine Fallend/Imago

„Nur Koda und ich sitzen im Auto und essen etwas zu Mittag, weil unser Vermieter eine Besichtigung macht und ‚ich keine Haustiere habe‘“, schreibt Jeremiah Carter mit einem ironischen Unterton in seinem Video, das seine Samtpfote auf der Mittelkonsole im Pkw zeigt. Genüsslich frisst sie das Katzenfutter aus einem Napf.

Da Carters Vermieter nichts von seinen Katzen weiß, versteckt er sie einfach im Auto. „Ich werde diese Gebühr nicht bezahlen“, stellt der Besitzer in einem Kommentar in dem Clip klar. Denn die wäre sonst für die Katzenhaltung in seiner Mietwohnung fällig. Wie er gegenüber Newsweek verrät, hat er auch seine zweite Katze direkt mitgenommen. Während Koda frisst, schläft Meeko seelenruhig auf der Rückbank – dort, wo auch das Katzenklo deponiert ist.

Besitzer verheimlicht Katzen vor Vermieter – Tiere in Wohnungen nicht generell verboten

Ob Haustiere in Mietwohnungen erlaubt sind, ist meist im Mietvertrag geregelt. Ein generelles Haltungsverbot dürfen Vermieter allerdings nicht aussprechen. Denn laut einer Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs ist die Klausel, die Tierhaltung pauschal verbietet, unwirksam. Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen oder Wellensittiche sind daher grundsätzlich erlaubt.

Wer sich dagegen ein größeres Tier wie einen Hund oder eine Katze kaufen will, sollte vorher das Gespräch mit seinem Vermieter suchen, wenn ein entsprechender Hinweis im Mietvertrag zu finden ist. Verständnisvolle Vermieter lassen durchaus mit sich reden, sodass ein bis zwei Katzen in der Wohnung in vielen Fällen kein Problem sind. Übrigens: Mehr als drei Monatskaltmieten darf ein Vermieter von seinen Mietern nicht als Sicherheit für eventuelle Schäden durch die Tierhaltung verlangen.

Besitzer verheimlicht Katzen vor Vermieter – Menschen im Netz erzählen von ihren Verstecken

Mittlerweile muss Jeremiah Carter seine Katzen übrigens nicht mehr verstecken. Gemeinsam mit seiner Partnerin und den Fellnasen ist er in ein Haus umgezogen, berichtet Newsweek. Das Video kommt bei den Menschen im Netz aber immer noch gut an. Vor allem bei denjenigen, die ebenfalls keine Haustiere in der Mietwohnung halten dürfen oder dafür bezahlen müssten. In den Kommentaren berichten sie von ihren Verstecken, wenn der Vermieter zu Besuch kommt. Hier eine Auswahl:

„🥰🥰😂😂😂 gut gespielt ❤️“

„Ich habe genau das Gleiche gemacht, aber mit acht Katzen.“

„Ich habe meinen Sohn gebeten, die Katze für diese 15 Minuten mit in den Park zu nehmen (in einem Transportbehälter). 😂“

„😂😂😂😂😂😂 Du musst tun, was du tun musst, aber die Katze bleibt und du auch!!! 😂 Yay!“

„Früher habe ich das auch bei jeder Kontrolle gemacht. 🤣😂“

„Omg Ich habe meine Katze immer zu meinem Vater gebracht, wenn Besichtigungstag war. 🤣“

„Hahaha, ich fühle das. Ich hatte drei... Ich meine ‚null‘ Katzen, als unser Vermieter die Wohnung zum Verkauf angeboten hat... musste sie bei jeder Besichtigung verstecken. 😅😅“