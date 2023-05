„Das ist so süß“: Stadt wird komplett von Hunden regiert

Von: Nadja Pohr

Teilen

Max der Dritte ist der Bürgermeister von Idyllwild. Gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin Meadow und den stellvertrenden Bürgermeistern Mitzi und Mikey (v.l.n.r.) regiert er in der kleinen Stadt. © Fotomontage BW24/Screenshot Instagram/@mayormax1

Im Städtchen Idyllwild läuft die Politik etwas anders, denn hier hat ein süßer Golden Retriever das Amt des Bürgermeisters inne. Bereits seit 2012 wird der Ort von Hunden regiert.

Idyllwild/Kalifornien - Mit den Entscheidungen in der Politik ist man nicht immer zufrieden, was im Grunde auch nichts Schlimmes ist. Immerhin hat jeder Mensch seine eigene Ansicht und Meinung zu verschiedenen Themen. Am Ende treffen die Regierungen und Staatsoberhäupter der Länder dann eben die Beschlüsse für alle Bürger.

In dem kleinen Ort Idyllwild in Kalifornien wird es solche Probleme wohl kaum geben. Die Menschen finden ihren Bürgermeister sogar zum Knuddeln: Das Städtchen in den Vereinigten Staaten wird nämlich von einem Golden Retriever namens Max geführt. In Deutschland kaum vorstellbar, auch wenn sich einige in Bayern oder Baden-Württemberg sicherlich statt Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) auf der Postion lieber ein Tier wünschen würden.

Stadt in den USA wird komplett von Hunden regiert

Im Jahr 2012 gab es in Idyllwild erstmals Bürgermeisterwahlen, doch statt menschlichen Kandidaten wurden dort Tiere ins Rennen für das Amt des Oberhaupts geschickt. Die Tierrettungsorganisation „Animal Rescue Friends“ hielt die Wahl ab. Für eine Spende von einem Dollar konnten die jeweiligen Herrchen und Frauchen ihre Haustiere anmelden. 2012 traten 14 Hunde und zwei Katzen an – am Ende wurde der Golden Retriever Maximus Mighty-Dog Mueller – kurz: Max – zum Bürgermeister ernannt.

Bis heute wird die kleine Stadt komplett von Hunden regiert. Auf Bürgermeister Max, der 2013 verstorben ist, folgte Maximus Mighty-Dog Mueller II und inzwischen hat Max der Dritte übernommen. Gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin Meadow sowie den weiteren stellvertretenden Bürgermeistern Mitzi und Mikey dient er dem Örtchen Idyllwild. Max wird mit seinem Amt sogar tatsächlich vom kalifornischen County, der Verwaltungseinheit, anerkannt.

Aber warum dürfen die Hunde dort überhaupt zum Stadtoberhaupt werden? Idyllwild ist ein gemeindefreies Gebiet und hat keine eigene Stadtverwaltung. Zwar handelt es sich um einen bewohnten Ort, doch in der Statistik ist dieser nicht als solcher erfasst – daher braucht es auch nicht zwingend einen Bürgermeister.

„Das ist so süß“: Netz ist begeistert von Hunde-Bürgermeister Max

In den sozialen Medien zeigen sich die Menschen aus aller Welt dennoch verzückt von dem ungewöhnlichen Bürgermeister. „Jetzt weiß ich, wo ich leben will“, schreibt eine Userin auf TikTok begeistert. „Max sollte Präsident werden“, wünscht sich ein Nutzer. „Das ist so süß“ oder „Das ist echt bezaubernd“ kommentieren weitere.

Einige fordern scherzhaft, dass es in Idyllwild nun einmal an der Zeit sei, dass auch eine Katze Bürgermeister wird. Viele andere würden sich diese tierischen Politiker auf jeden Fall auch in ihrer Stadt wünschen. Hoffentlich kann Max bei dem ganzen Stress noch gut ausruhen, denn: Auch Hunde schlafen schlecht, wenn sie Sorgen haben.