Sprachlos war gestern: der Katzendolmetscher für Ihr Haustier als Smartphone Skill

Von: Alina Wagner

Teilen

Der Katzendolmetscher – ein Skill, mit dem Sie Ihre Katze verstehen sollen. Doch können Sie mit dieser Funktion tatsächlich mit Ihrem Haustier kommunizieren?

Der Alexa Katzendolmetscher ist ein sogenannter Skill, den Sie der App hinzufügen können. Sobald der Skill aktiviert ist, können Sie ihn per Sprachbefehl starten und Alexa übersetzt dann Sätze in „Katzensprache“ für Sie. Im Internet gibt es schon zahlreiche Videos, in denen einige Katzen auf die Stimme des Katzendolmetscher Skills reagieren.

Was ist der Unterschied zwischen einem Skill und einer App? Der Hauptunterschied liegt darin, dass Skills speziell für sprachgesteuerte digitale Assistenten entwickelt werden, während Apps eigenständige Anwendungen sind, die auf mobilen Geräten laufen. Skills ermöglichen die Interaktion mit dem digitalen Assistenten über Sprachbefehle, während Apps eine breitere Palette von Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten bieten können.

Welche Funktionen hat die Katzendolmetscher App?

Die App für eine einfache Katzenkommunikation enthält folgende Möglichkeiten:

„Hallo Katze“

„Lass uns spielen“

„Lass uns kuscheln“

„Komm her“

„Geh weg“

„Schnurren“

„Ultraschall“ (Jagt jede Katze in der Nähe von Alexa weg.)

Sprachanalyse

Um den Katzendolmetscher zu starten, sagen Sie einfach: „Alexa, starte den Katzen Dolmetscher“. Daraufhin begrüßt Sie Alexa mit den Worten: „Willkommen beim Katzen Dolmetscher. Nun, was soll ich dir für deine Katze übersetzen?“

Anschließend können Sie den Satz aussprechen, den Sie übersetzt haben möchten, beispielsweise: „Lass uns kuscheln“. Alexa wird dann Ihre Sprache analysieren und mit einem passenden „Miauen“ oder „Schnurren“ antworten.

Katzensprache verstehen: Zehn Signale, die zeigen, dass Ihre Katze Sie liebt Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Bekannte Videos der Katzendolmetscher App auf TikTok

Es gibt tatsächlich einige Videos auf TikTok, in denen Katzen auf den Katzendolmetscher reagieren, wie zum Beispiel von Tino auf TikTok, der tatsächlich seine Pfote von der Tapete nimmt. Es gibt jedoch auch viele Clips, in denen die Katzen ihre Besitzer gekonnt ignorieren und sich nicht entsprechend dem Befehl verhalten. So kann man die App als lustige Spielerei betrachten.

Wie richten Sie den Dolmetscher Skill auf Ihrem Smartphone ein?

Um den Katzendolmetscher-Skill zu nutzen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Öffnen Sie die Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone.

Tippen Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Mehr“ und wählen Sie „Skills und Spiele“.

Scrollen Sie ganz nach rechts zu den „Empfohlenen Kategorien“ und wählen Sie „Alle Kategorien“.

Scrollen Sie etwas nach unten und tippen Sie auf „Neuheiten & Humor“.

Verwenden Sie das Lupen-Symbol oben rechts, um nach „Katzendolmetscher“ zu suchen, und tippen Sie auf den entsprechenden Skill.

Klicken Sie auf den Button „Starten“ und wählen Sie das gewünschte Gerät aus, auf dem Sie den Katzendolmetscher verwenden möchten.

Jetzt sind Sie bereit, den Katzendolmetscher-Skill zu nutzen und mit Ihrer Katze zu kommunizieren. Viel Spaß dabei!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.