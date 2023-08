Darf ich meiner Katze Hundefutter geben oder ist das schlecht für sie?

Hunde und Katzen haben unterschiedliche Bedürfnisse an Futter und sollten nicht zu oft vom Teller des anderen naschen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Wenn Hund und Katze gemeinsam in einem Haushalt leben, kommt es vor, dass die Samtpfote ihre Nase in den Hundenapf steckt. Doch ist das gut für sie?

Leben zwei verschiedene Tierarten gemeinsam unter einem Dach, kann es passieren, dass der eine vom anderen das Futter klaut. Es könnte sich in der Schüssel ja etwas Besseres befinden. Handelt es sich dabei um Hund und Katze, ist das für beide jedoch nicht unbedingt gesund. Denn ihr Bedarf an Nährstoffen unterscheidet sich enorm. Warum das so ist, verrät Landtiere.de.

Katzen sind sogenannte „obligate Fleischfresser“, während Hunde als Allesfresser gelten. Katzen benötigen eine proteinreiche Ernährung mit spezifischen Aminosäuren, die sie nur aus tierischen Quellen gewinnen können. Hundefutter ist oft nicht ausreichend auf die Bedürfnisse von Katzen zugeschnitten und kann zu Mangelerscheinungen führen.