„Der Motor schnurrte ganz schön, was?“ – Polizei rettet Babykatze aus Motorraum

Von: Sophie Kluß

Katzen suchen sich die verrücktesten Rückzugsorte. Aus Angst in den Motorraum eines Autos zu klettern, ist jedoch selbst für die Samtpfoten etwas Neues.

Sie rannte über die Autobahn und bekam einen so großen Schrecken, dass sie im Motorraum eines Autos stecken blieb: In einem Facebook-Beitrag postete das Howard County Police Department einen ganz besonderen Einsatz. Die Protagonistin – ein graues Babykätzchen.

Wie RTL News berichtet, war ein Autofahrer gerade auf der Autobahn unterwegs, als er sah, wie das kleine Fellknäuel die gefährliche Straße überquert. Er muss sein Auto wohl rechts ran gefahren haben, um der Babymieze zu helfen – und schon kletterte die kleine Abenteuer-Katze in seinen Motorraum und blieb prompt dort stecken.

Polizeieinsatz wegen Babykatze: Helden befreien das graue Fellknäuel

Der tierisch erschreckte Autofahrer rief umgehend die Polizei. Die rückte an und befreite die ängstlich miauende Katze nach einigen Bemühungen, wie die Aufnahmen der Bodycams zeigen: Mit einem mutigen Griff fasste einer der Beamten in den Motor und rettete das niedliche Wesen schließlich aus seiner misslichen Lage. Ganz alltäglich scheinen Notfälle wie dieser auch für den Polizisten nicht zu sein, denn in den Tonaufnahmen ist sein erstauntes Resümee zu hören: „So einen Einsatz hatte ich noch nie. Was um alles in der Welt?“

Mit dem Streifenwagen ins Tierheim: Katzenbaby kommt in Unterkunft

Unverletzt brachten die Beamten das Katzenbaby schließlich in ein örtliches Tierheim, das Howard County Animal Control and Adoption Center.

In seiner Berichterstattung auf Facebook schreibt das Police Department: „Das ist ein Anruf, den man nicht jeden Tag bekommt: Ein Autofahrer auf der Route 29 meldete, dass ein Kätzchen über die Straße gelaufen und irgendwie im Motor stecken geblieben sei. Sergeant Aaron Miller und PFC Chang Lee reagierten und konnten das Kätzchen mit ein wenig Überredungskunst aus dem Motor und unter dem Fahrzeug hervorholen und in den Streifenwagen setzen, der es zum Howard County Animal Control and Adoption Center brachte!“

Facebook-Kommentare: Dankbare User loben beherzten Einsatz

Die Facebook-User äußern sich in den Kommentaren erleichtert und dankbar für den beherzten Einsatz der Polizei:

„Der Beamte sollte sie adoptieren, die Katze wird für ihre Rettung sein Leben lang sein bester Freund sein.“

„Tolle Arbeit. Ich habe mich kaputt gelacht, als er gepfiffen hat, damit es zu ihm kommt.“

„Gut gemacht, liebe Beamte. Sie leisten einen guten Dienst für Ihre Gemeinschaft und Ihr aufrichtiger Einsatz sollte anerkannt werden.“

„Was für ein schönes Kätzchen! Danke, HCPD! 🐱“

Zum großen Glück der kleinen Katze konnte der mutige Autofahrer die Schutzengel in Uniform rufen. Im Tierheim werden neue, liebevolle Besitzer bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.