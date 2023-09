„Kann nicht aufhören, das anzugucken“: Französische Bulldogge amüsiert mit witziger Aussprache

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Mit einer urkomischen Stimme und gleichzeitig einem sehr großen Mitteilungsbedürfnis erobert eine Französische Bulldogge die Herzen der Instagram-User.

Immer mal wieder stechen Katzen mit ihrem außergewöhnlichen Sprachtalent hervor und werden zu kleinen Berühmtheiten in den sozialen Netzwerken. Manche von ihnen miauen auch gern mal nach Mama. Doch in diesem Video beweist ein Hund, dass auch unsere Partner mit der kalten Schnauze, weit aus mehr als einfach nur bellen können.

Instagram-User sind außer sich – sie „lieben diesen Hund“

Über 93.000 Likes auf Instagram deuten darauf hin und in vielen Kommentaren steht es geschrieben, die User „lieben diesen Hund“. Und zwar genau genommen die Französische Bulldogge sunny_emilio. Auf dem gleichnamigen Instagram Account zeigt er in vielen Videos, was ihn außergewöhnlich macht: seine Sprachkünste.

Während der Vierbeiner in einem Wagen durch eine Fußgängerzone geschoben wird, entpuppt er sich als wahre Quasselstrippe. Mit seiner urkomischen Hundesprache, zieht er alle Blicke auf sich. Die Passanten drehen sich um und müssen schmunzeln, wenn sie den Vierbeiner bei seiner Unterhaltung hören. Zu dem Clip heißt es: „Wo kann ich ihn ausschalten?“

Die einen finden es lustig und anderen wäre es peinlich

So wie es den Menschen geht, die die Französische Bulldogge live erleben, geht es auch unzähligen Usern auf Instagram. Wie sehr sie den Vierbeiner lieben und über seine besondere Charaktereigenschaft schmunzeln, schreiben sie in über 900 Kommentaren. Anbei eine kleine Auswahl.

„Ich kann nicht aufhören, das anzugucken. Er ist so lustig!!! 😂😂😂“

„Was ist das? 😍😍😍😍😍“

„Ich brauche diesen Hund.“

„Gott, das wäre mir sooo peinlich😂😂😂“

„So lustig! Sagt er „Achtung, Achtung, Taschendiebe, Taschendiebe! 🐶👏“

„Das hat mich sehr zum Lachen gebracht.😂😂😂😂😂😂😂“