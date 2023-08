Französische Bulldogge flutet Haus – Video bringt TikTok-Community zum Lachen

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Hündin Lula spielt gerne mit dem Gartenschlauch. Doch als sie damit ins Haus läuft, versetzt sie nicht nur ihre Besitzer in Staunen.

Huch, wie sieht es hier denn aus? Das ganze Wohnzimmer scheint unter Wasser zu stehen. Gab es womöglich irgendwo einen Rohrbruch? Verantwortlich für dieses Dilemma ist die Französische Bulldogge Lula. Wie sie das genau anstellt, sieht man in einem TikTok-Video unter house_of_camille.

Hund hat das Haus geflutet – wie soll man das der Versicherung erklären?

Zu sehen ist, wie die Französische Bulldogge Lula mit einem Gartenschlauch im Maul durch eine Hundeklappe springt und damit im Wohn- und Essbereich herumläuft. Das Problem: Das Wasser ist aufgedreht. Und das macht sie nicht nur einmal, sondern wiederholt ihr fröhliches Spiel, bis es irgendwann zu langweilig wird und den Schlauch einfach an Ort und Stelle liegen lässt. Ein anderer Hund springt am liebsten in den Pool vom Nachbarn.

Nach dem Spiel mit dem Gartenschlauch steht das ganze Wohnzimmer unter Wasser. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Wo sich die Besitzer in diesem Moment aufhalten und warum das Wasser überhaupt läuft, geht aus dem Video nicht ganz klar hervor. Offensichtlich ist nur, dass dieses Missgeschick aufgrund einer Überwachungskamera aufgedeckt werden konnte. Ein User vermutet: „Wahrscheinlich zum Pool befüllen angelassen oder am Rasensprenger angeschlossen und er hat den Schlauch weg gerissen“.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Wäre es nicht gefilmt worden, würde es keiner glauben“

In den sozialen Medien verbreitet sich der Clip rasend schnell. Bisher erhielt er mehr als 87 Millionen Aufrufe und 8 Millionen Likes. Auch wenn die Situation für die Besitzer eventuell kostspielig werden könnte, amüsieren sich die User köstlich. So witzelt einer: „Vielleicht war er in seinem früheren Leben ein Feuerwehrmann“. Ein anderer kommentiert: „Er hat offensichtlich versucht, beim Reinigen der Böden zu helfen“. Oder: „Du musst es positiv sehen. Ihr habt keinen Teppich“. Doch die meisten User fragen sich, wie man das nun am besten der Versicherung erklärt.

„Erklär das mal deiner Versicherung ohne das Video“. 😂

„Sorry ... finde es total lustig. 😂Das glaubt doch keine Versicherung“. 😂

„Würde keiner glauben, wenn es nicht gefilmt worden wäre“. 😅

„Reinigungsteam ist sehr freundlich, sehr zuverlässig, schnell und sauber. Vielen Dank kann ich nur weiterempfehlen“. 😂😂