Fuchs liegt in Badewanne – tierischer Gast überrascht Familie

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine Familie aus Edinburgh erlebt zu Hause eine tierische Überraschung. Denn in ihrer Badewanne hat es sich ein wilder Fuchs gemütlich gemacht.

Als die Familienmitglieder in ihr Haus zurückkehren, machen sie eine wunderliche Entdeckung. Mit Herzklopfen stellen sie fest, dass sich in ihrer Abwesenheit ein ungewöhnlicher Besucher in ihr Heim geschlichen hat. Denn mitten in der Badewanne liegt ein junger Fuchs. Wie das Wildtier dort landen konnte, verblüfft die Familie zutiefst.

Wie kam der Fuchs bloß in die Badewanne?

Der junge Fuchs hat scheinbar in der Badewanne Schutz gesucht. © Scottish SPCA

Bei weiterer Überlegung jedoch, vermuten sie, dass das neugierige Jungtier eine offene Tür genutzt haben muss, um ins Haus zu gelangen. Von dort aus suchte es in der Wanne dann womöglich Schutz und Geborgenheit. Weil das scheue Tier sichtlich verängstigt wirkt, entscheiden sich die Hausbewohner dazu, es nicht zu bedrängen und stattdessen professionelle Hilfe zu holen. In einer anderen Wohnung wurde ebenfalls ein Fuchs im Bad entdeckt.

Sie rufen die Tierschutzorganisation Scottish SPCA an. Die Tierschützer sind schnell zur Stelle und übernehmen fürsorglich die Verantwortung für den kleinen Fuchs. Woraufhin die Familie erleichtert aufatmet, denn nun liegt das Wohl des tierischen Gastes in kompetenten Händen.

Kleines Wildtier wieder in der Natur unterwegs

Catherine Atterton, eine Mitarbeiterin der Scottish SPCA, erklärte im Nachgang gegenüber dem lokalen Nachrichtensender BBC: „Die Bewohner des Hauses waren ziemlich geschockt, als sie den Fuchswelpen in ihrer Badewanne vorfanden.“ Die Organisation kümmerte sich nach dem Anruf mit viel Liebe und Fachkenntnis um das junge Wildtier. Nach einer kurzen Phase der Fürsorge wurde der Fuchs in die Freiheit entlassen. Atterton fügte hinzu: „Wir konnten das Jungtier in der Nähe des Fuchsbaus, von dem es vermutlich stammt, wieder in die Natur entlassen.“ Woanders hat sich ein Fuchs auf eine Couch zum Schlafen hingelegt.

Diese unerwartete Begegnung zwischen Mensch und Tier zeigt erneut, wie wildes Leben manchmal unmittelbar in unseren Alltag eindringen kann. Bestes Beispiel dafür ist auch die Geschichte von einem Fuchs im Bus oder die von einem Reh, dass es sich im Bett einer Familie gemütlich gemacht hat. Jedes dieser Ereignisse bleibt sicherlich noch lange im Gedächtnis der Beteiligten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.