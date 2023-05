Giraffenbaby trifft seinen Papa zum ersten Mal – Reaktion lässt Herzen schmelzen

Giraffen sind die höchsten Landtiere der Welt. Doch wenn es um ihren Nachwuchs geht, werden auch diese Giganten weich, wie das Video aus einem Zoo in New York zeigt.

Im Seneca Park Zoo im Bundesstaat New York hat ein Massai-Giraffenbaby unter den wachsamen Augen seiner Mutter „Iggy“ zum ersten Mal seinen Vater „Parker“ getroffen, wie auf dem offiziellen YouTube-Account des Monroe County zu sehen ist:

Giraffen-Vater sieht sein Junges zum ersten Mal

Während sich eigentlich ein Tierpflegerteam des Seneca Park Zoos um die Giraffen, insbesondere um das Giraffenkalb kümmert, hat eine Kamera des Zoos den wunderschönen Moment einer einzigartigen Begegnung festgehalten – und bringt damit die Herzen der Zuschauer zum Schmelzen.

In dem Video ist zu sehen, wie die dreiköpfige Giraffenfamilie in ihrem Gehege beieinandersteht und den wohl wichtigsten Moment in einem Giraffenleben gemeinsam genießt: das Kennenlernen der Generationen. Zunächst beschnuppert der scheinbar stolze Giraffenbulle voller Neugier sein Kleines, das auch seinerseits großes Interesse an seinem mächtigen Vater zeigt. Vorsichtig begutachtet und beschnuppert der Bulle seinen niedlichen Nachwuchs.

Wussten Sie … … dass Giraffenbabys erst nach 14-15 Monaten zur Welt kommen? Mit einem Gewicht von etwa 50 Kilogramm fallen sie aus einer Höhe von bis zu zwei Metern auf den Boden, ohne sich dabei zu verletzen. Sie kommunizieren durch Miauen, Meckern oder auch muh-artige Geräusche mit ihrer Mutter.

Im Hintergrund – unauffällig, aber stets wachsam – ist die Mutter des Giraffenjungen zu sehen. Sie beobachtet die Geschehnisse mit Argusaugen. Schließlich nähert sie sich den beiden – was dann passiert, ist herzerwärmend. Voller Stolz zeigen sich die Eltern der kleinen Babygiraffe ihre Zuneigung, indem sie ihre Köpfe ganz nah zueinander stecken. Aus einer seitlichen Perspektive wäre wohl die Form eines Herzens vorstellbar.

Familienzusammenkunft: Giraffenfamilie trifft sich das erste Mal

Obwohl Forscher über Giraffen wissen, dass die Tiere im Normalfall keine starken sozialen Bindungen eingehen, beweist dieses Video die Ausnahme von der Regel. Umgeben von seinen großen, starken Eltern steht das Kalb zwischen Mutter und Vater und blickt liebevoll zu den beiden auf. Während der Vater sich schließlich langsam entfernt, wendet sich die Giraffenmama wieder ihrem Baby zu.

Steckbrief Giraffe: Was macht diese Tiere so besonders? Größe: bis zu 6 Meter Gewicht: bis zu 2 Tonnen Geschwindigkeit: rund 55 km/h Alter: zwischen 20 und 25 Jahren Ernährung: pflanzlich Lebensraum: afrikanische Savanne Besonderheiten: Giraffen haben eine bläuliche Zunge, mit der sie sich sogar die Augen reiben kann. Kein Wunder: Schließlich wird die Zunge über 50 Zentimeter lang. Wozu hat eine Giraffe eigentlich Flecken? Zur Tarnung: Aus der Ferne erscheint sie damit für Fressfeinde eher wie ein Baum oder ein Teil der Landschaft. Mithilfe der Flecken regulieren Giraffen außerdem ihre Körpertemperatur. Die typischen Flecken sind mit Fenstern zu vergleichen, durch die die Giraffe Wärme nach außen transportieren kann.

In den Kommentaren vergleichen einige User die behutsame Giraffenfamilie mit menschlichen Familienbanden:

„Das ist genau wie in einer menschlichen Familie: Die Mutter steht an der Seite, während der Vater sein Baby trifft. Dann gesellt sich die Mutter zu ihnen, küsst den Vater und schaut, ob es dem Kleinen gut geht. ❤“

„Der Moment zwischen den Eltern war wunderschön zu sehen.“

„Baby-Giraffen sind in Form und Bewusstsein einfach verkleinerte erwachsene Giraffen. Süß.“

„Sie sind so zärtlich zueinander, es ist fesselnd. ❤❤❤“

„Es ist so anmutig, wie Mama und Papa zusammengekommen sind 🥺. Was für ein elegantes Paar sie sind, und jetzt mit Baby ist es perfekt. 😊“

„Ich habe über Giraffen gelesen, dass der Vater das Baby nur einmal sieht und der Mutter nie Zuneigung zeigt. Ich wusste, dass es eine Lüge war. Dieses Video ist so schön. Ich liebe die Familienbande. 👨‍👩‍👧‍👦“

Glücklicherweise hatte die frisch gebackene kleine Familie ausreichend Zeit, um sich kennenzulernen – und wurde dabei zum Glück der YouTube-User von einer Kamera gefilmt.