„Sauberes Haus ist völlig überbewertet“: Video zeigt, warum sich Putzen mit einem Golden Retriever kaum lohnt

Von: Sandra Barbara Furtner

Wer will schon in einem sterilen Haushalt wie aus dem Möbelkatalog wohnen? Voller Humor nimmt eine Frau das Leben mit Hund auf die Schippe und zeigt die schonungslose Wahrheit.

Auch wenn man sich noch so sehr Mühe gibt: Wer einen Hund hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist, seinen Haushalt blitzeblank zu halten. Ganz gleich, wie oft man den Boden wischt und saugt – kurze Zeit später befinden sich darauf wieder jede Menge Pfotenabdrücke. Von den ganzen Haaren, die überall im Haus herumschwirren, mal abgesehen. Und manchmal erwischt man sich sogar dabei, dass man ganz froh ist, wenn die Sonne nicht scheint. Denn aus dem Fenster kann man vor lauter Nasenschmiere sowieso nicht mehr gucken. Was also tun? Wer eine gehörige Portion an Humor und Gelassenheit entwickelt, ist schon mal einen Schritt weiter.

Frau zeigt jede Menge Humor und teilt Video mit ihren zwei Hunden

Hundebesitzerin Courtney Budzyn hat ihre ganz eigene Art gefunden, um mit dem „Dreck“, den Hunde unweigerlich verursachen, umzugehen. Sie nimmt die Situation einfach auf die Schippe. Und teilt auf ihrem Instagram-Account tuckerbudzyn zauberhafte Videos von ihren zwei Golden Retrievern.

Zwei Hunde bedeuten doppelte Freude

Und so fragt sie ganz verschmitzt: „Wollen Sie noch immer einen Golden Retriever, nachdem Sie das gesehen haben?“ Und setzt sogar noch einen drauf: „Sind Sie wirklich bereit dafür?“ Das Video beginnt damit, dass Goldie Tucker gehörig aus der Nase rotzt, sich an den strahlend weißen Wänden und Einbauschränken schubbert, sein ganzes Fell im Haus verteilt, Nasenabdrücke an den Fenstern hinterlässt und beim Trinken eine meterlange „Schlonzespur“ mit sich zieht.

Doch das Beste kommt noch: Denn Courtney hat zwei Goldies. Bedeutet – doppelt so viel Spaß. Nichtsdestotrotz scheint Courtney ihre beiden Vierbeiner heiß und innig zu lieben und putzt einfach ohne jegliche Berührungsängste hinten ihnen her.

Die meisten Hundebesitzer können die Situation völlig nachvollziehen und kommentieren belustigt:

„Saubere Wände und trockene Böden werden ohnehin überbewertet“. 😂

„Dies ist die beste Werbung für einen Golden Retriever. Ich wollte nie einen. Jetzt will ich einen“. 😂

„Wer braucht schon ein sauberes Haus?“ 😂😂😂

„Ich bin so froh, dass ich zwei habe! 🥰 Ich bin auch froh, dass meiner das Memo wegen der Wasserschüssel nicht bekommen hat. Muss ein Herstellerfehler sein, aber ich werde es so lassen, wie es ist.“ 😅

„Aber dafür bekommst du ganz viel Liebe“. 🥹♥️

Wer sich also trotz der Haltung von Hunden einen extrem reinlichen Haushalt wünscht, benötigt jede Menge Disziplin und Zeit. Das fängt bei der täglichen Pfotenreinigung nach jedem Gassigang an und hört bei einem leistungsstarken Staubsauger auf. Eine regelmäßige Fellfpflege und tierfreundliche Putzmittel gehören ebenso dazu.