„Das ist so großartig“: Hunde-Oma wird gerettet und bekommt geniale Senioren-Hilfe

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hündin Selene fällt wegen ihrer Arthritis, das Treppensteigen schwer. Doch ihre Pflegemama hat eine geniale und maßgeschneiderte Idee.

Um ein Haar wäre dem Leben von Hündin Selene ein abruptes Ende gesetzt worden. Denn sie wurde bei ihrem verstorbenen Besitzer gefunden und daraufhin in einem Tierheim abgegeben. Dort gab man sie aufgrund ihrer Arthritis und des Alters zur Euthanasie frei. Gerade noch rechtzeitig kam Nicole Frazier aus Wilmington in das Leben der Hunde-Oma, hat sie aufgenommen und kümmert sich rührend um sie.

Im Tierheim wurde jemand auf Selene, die eine Mischung aus Pitbull und Boxer ist, aufmerksam und wandte sich an das „Senior Dog Haven und Hospice“, um die Hündin zu retten. Nicole Frazier arbeitet mit der Tierschutzeinrichtung schon länger zusammen und hat bereits mehrfach älteren Hunden eine zweite Chance gegeben. Dass sie diese auch Selene geben möchte, war ihr schnell klar. Auch Austalien Cattle Dog Ben hatte großes Glück und bekam eine zweite Chance.

„Ich habe mich sofort bereit erklärt, Selene in Pflege zu nehmen, ohne wirklich zu wissen, wie weit ihre Arthritis fortgeschritten war. Es dauerte nicht lang, bis ich mich in sie verliebte, und ich adoptierte sie“, berichtet die Hunde-Mama gegenüber Newsweek. Nachdem die Entscheidung gefällt wurde, wusste sie aber auch, dass sie der Hündin helfen muss, besser in ihrem Haus zurechtzukommen.

„Das ist so großartig“: Treppenlift ist Teil der täglichen Routine und macht glücklich

Treppen steigen kann Selene wegen ihrer Krankheit nicht mehr und das, obwohl sie dies bei Nicole müsste, um jede Bewegungsfreiheit genießen zu können. Und so entstand letzten Endes die Idee für einen Treppenlift, den ihre Hündin nun als „Teil ihrer täglichen Routine“, benutzt, so Nicole. Erbaut hat sie ihn gemeinsam mit ihrem Vater.

„Selene ist sehr glücklich damit. Sie weiß, dass sie mitfahren darf, sobald ich ein Leckerli und ihr Geschirr hole. Sie kann selbst in den Wagen einsteigen, und sobald sie drin ist, bekommt sie ihr Leckerli. Wenn sie unten ankommt, helfe ich ihr aus dem Wagen, und sie watschelt die Rampe hinunter in den Garten.“ Dort angekommen kann sie das machen, was sie so liebt: in der Sonne liegen. Eine andere Hunde-Seniorin wurde vor einem Supermarkt ausgesetzt.

Hunde-Oma wird gerettet: Arthritis sollte nicht unbehandelt bleiben, Tierärzte können helfen

Eine Arthritis ist eine Entzündung der Gelenke, die, wenn sie unbehandelt bleibt, zu einer Arthrose, einem chronischen Gelenkverschleiß, führen kann. Schmerzen beim Hund, vor allem in den Knochen im Alter, sollten Hundebesitzer daher nicht einfach nur hinnehmen, sondern sich bei einem Tierarzt beraten lassen. Oft kann dieser helfen, dem Hund das Leben zu erleichtern und sogar zu verlängern. Außerdem sollten Besitzer ihre Hunde schlank halten, um die Gelenke nicht zusätzlich zu belasten. Kurze, häufige Spaziergänge halten das Tier trotz seiner Erkrankung beweglich. Aber auch Physiotherapie kann helfen.

Seit das Video der achtjährigen Selene auf TikTok unter dem Account „seniordoghaven“ geteilt wurde, hat es über 3,8 Millionen Aufrufe und über 227.000 Likes bekommen. In der Bildunterschrift des Videos heißt es, dass die „Hüftgelenke des Hundes nicht mehr so gut funktionieren“. Passend dazu ertönt die Hintergrundmusik „Wenn deine Beine nicht mehr so funktionieren wie früher“ aus dem Song „Thinking out loud“ von Ed Sheeran.

Über 1.200 Kommentare sammeln sich unter dem Clip, der zeigt, wie Selene in dem maßangefertigten Treppenlift die Stufen runtergleitet. Viele Menschen sind beeindruckt, loben Nicoles Einsatz für die Hündin und würden am liebsten die Bauanleitung zu dem Hundelift bekommen. Anbei eine kleine Auswahl der Kommentare.

