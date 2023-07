Hündin stürzt 49 Meter in die Tiefe: Ein ungeklärtes „Wunder“, wie sie das überlebt hat

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Cockapoo-Hündin Button läuft beim Spaziergang davon. Verzweifelt suchen ihre Besitzer nach ihr und finden sie an einer Bucht – in 49 Metern Tiefe.

Es sollte eigentlich ein ruhiger Urlaub für Sandra und Brian Costin mit ihrer Hündin Button werden. Genauso auch der Spaziergang an der Ostküste Yorkshires. Die Runde begann wie gewöhnlich in der Nähe des Thornwick Bay Holiday Parks, endete jedoch mit einem großen Schrecken. Denn als die Costins ihre Hündin von der Leine lassen und einen kurzen Moment nicht aufpassen, ist der Vierbeiner verschwunden.

Nur eine Sekunde nicht aufgepasst, dann passierte das Unglück

„Ich wandte meinen Blick für eine Sekunde von ihr ab und schon war es geschehen“, berichtet Sandra Costin gegenüber dem lokalen Nachrichtensender BBC. Mit ihrem Mann beginnt sie sofort nach ihrem Hund zu suchen. Schon bald bekommen die beiden Hilfe von alarmierten Passanten.

Dann folgt die Erlösung. Ein Mann hatte ein Fernglas dabei, um Vögel zu beobachten und konnte die Hündin entdecken. Das Schockierende allerdings: Er entdeckt den Vierbeiner am Fuße einer steilen Klippe in 49 Metern Tiefe. Doch zur Erleichterung aller sieht er die Hündin in der Bucht herumlaufen. „Wir konnten sehen, wie sie herumlief, und das war wie ein Wunder, denn wir dachten, dass sie am Fuße der Klippe tot sein würde“, erzählt Sandra Costin.

Küstenwache rückt aus und rettet den Vierbeiner, der sich freut

Sofort alarmieren die Sucher die Küstenwache. Das Rettungsteam der Bridlington Küstenwache und Mitarbeitende der Humber Küstenwache können Button zum Glück schnell bergen. Auf Facebook berichtet die Bridlington Küstenwache von der dramatischen Rettungsaktion: „Zwei Techniker stiegen die 45 Meter hohe Klippe hinab und wurden von einem sehr freundlichen Hund empfangen. Der Hund wurde in eine Tierrettungstasche gesteckt und zurück auf die Klippe in die Obhut seiner Besitzer und zu den Tierärzten gebracht.“

„Alles war so gut organisiert, sie seilten sich ab und waren in einer Minute da. Sie kam aus dem Rettungssack und ich konnte nicht glauben, dass sie noch lebte“, zeigt sich Brian Costin überwältigt. Doch ganz unbeschadet blieb die Hündin nicht. Wie die Costins mitteilen, musste Button am Rücken operiert werden und kuriert sich nun zu Hause aus.

Dass die Hündin überlebt hat, ist ein Wunder und eine Mahnung an andere

Wie der Vierbeiner den Sturz von der Klippe überlebte, ist noch ungeklärt. Denn es ging ganze 49 Meter in die Tiefe, auf einen steinigen Untergrund. Das Paar aus Oxton ist für dieses unerklärliche Glück zutiefst dankbar: „Wir wissen immer noch nicht, wie sie so leicht davonkommen konnte, weil es so ein tiefer Sturz war, es ist ein Wunder“, betont Sandra Costin. Gleichzeitig fühlt sie auch Reue: „Ich werde es mir nie verzeihen können, sie nicht an der Leine gehabt zu haben.“

Die Bridlington Küstenwache nimmt den Vorfall als Anlass für eine Mahnung via Facebook an alle Hundebesitzer. „Dies ist eine wichtige Erinnerung daran, dass bei Spaziergängen mit Hunden auf Klippenpfaden darauf zu achten ist, dass sie an der Leine geführt werden. Sollte etwas passieren, bringen Sie sich niemals in Gefahr, wählen Sie den Notruf und fragen Sie nach der Küstenwache.“