Hund badet in Mini-Wanne – Community lacht sich schlapp: „Ich beim Versuch, in meine Jeans zu steigen“

Von: Sina Lück

In einem Instagram-Video will ein Hund in einer Mini-Wanne baden gehen. Wie er sich dort hineinlegt, bringt tausende Menschen im Netz zum Lachen.

Wie heißt es so schön? Was nicht passt, wird passend gemacht. Das scheint sich auch ein Hund zu denken, der in einer Wanne baden will, die eigentlich viel zu klein für ihn ist. Doch das stört den Vierbeiner herzlich wenig, wie er demonstrativ in einem Video beweist. Beim Anblick der niedlichen Fellnase können sich tausende Instagram-Fans vor Lachen kaum halten.

Labrador Retriever genießt kühles Bad – obwohl die Wanne viel zu klein ist

Bei über 30 Grad im Sommer ist ein Bad im See eine willkommene Abkühlung. Und auch in der Tierwelt gibt es Vierbeiner, die regelrechte „Wasserratten“ sind. Hunderassen wie Neufundländer, Jack Russel Terrier, Golden Retriever oder Labrador lieben es, im Wasser zu planschen oder Schwimmen zu gehen. Labradore beispielsweise haben dafür die besten körperlichen Voraussetzungen, weil sie ursprünglich als Wasserhunde gezüchtet wurden: dickes Fell zum Schutz vor Kälte, eine breite Rute als Steuerruder und Schwimmhäute zwischen den Zehen zur schnelleren Fortbewegung.

In einem Video, das auf dem Instagram-Kanal the_labmoments zu sehen ist, verschwendet ein Labrador Retriever allerdings keinen Gedanken an eine schnelle Fortbewegung im kühlen Nass. Das einzige, was ihn interessiert, ist ein durchsichtiger Kübel im Garten, der mit Wasser gefüllt ist. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt allerdings sofort auf: Die Wanne ist viel zu klein für den großen Hund. Doch der Vierbeiner belehrt ihn prompt eines besseren: Beherzt steigt er in die Kiste, dreht sich einmal um die eigene Achse und legt sich anschließend ganz hinein. Was nicht passt, wird eben passend gemacht.

Menschen im Netz lachen sich schlapp – und stellen kuriose Vergleiche an

Beim Anblick des Hundes müssen die Menschen im Netz herzhaft lachen – genau wie bei einem Deutsch-Kurzhaar, der ein geniales Kunststück im Wasser zeigt. Einige von ihnen stellen kuriose Vergleiche an. „Ich beim Versuch, in meine Jeans zu steigen“, schreibt ein User amüsiert. Ein anderer meint: „Bitte besorg dem Hündchen ein größeres Becken. Oder hast du das schon versucht?“ Die Antwort bekommt die Community in einem anderen Video auf dem Instagram-Kanal thor_thebigreddog, wo auch der Original-Post zu finden ist. In dem Clip hat der Retriever die Wahl zwischen drei unterschiedlich großen Badewannen – trotzdem entscheidet sich die Fellnase ohne zu Überlegen für die kleinste. Begeistert kommentieren die Menschen unter dem Video:

