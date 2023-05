Kurioses Bußgeld: Hund mit Auto Gassi fahren ist nicht erlaubt

Wem der tägliche Spaziergang mit dem Hund zu anstrengend ist, kommt schnell auf die Idee, ihn stattdessen mit dem Auto auszuführen. Das ist jedoch keine gute Idee.

Für die meisten Hundehalter gibt es nichts Schöneres, als mit ihrem Vierbeiner eine ausgedehnte Runde Gassi zu gehen. Viele Menschen schaffen sich genau aus diesem Grund einen Hund an: Sie wollen sich mehr bewegen und regelmäßig an die frische Luft. Als Besitzer hat man jedoch eine große Verantwortung: Der Hund muss bei jedem Wetter raus – egal, ob die Sonne scheint oder ob es kübelweise regnet. Bello und Co. brauchen ihren täglichen Auslauf, um ihr Geschäft zu verrichten, sich auszupowern und ihre natürliche Neugierde zu befriedigen.

Gassi-Gesetz: Diese Pflichten haben Hundehalter

Die Rechte von Hunden sind sogar gesetzlich geregelt. Am 1. Januar 2022 ist die neue Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) in Kraft getreten, die umgangssprachlich als „Gassi-Gesetz“ bezeichnet wird. Im ursprünglichen Entwurf hieß es, dass einem ausgewachsenen Hund mindestens zweimal am Tag für eine Stunde Auslauf im Freien zustehe. Die Endfassung schreibt in § 2 TSchHuV dagegen lediglich vor, dass einem Hund „ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu gewähren“ sei. Außerdem muss sich eine Bezugsperson mehrmals am Tag mit dem Haustier beschäftigen. Wie lange Frauchen und Herrchen tatsächlich mit ihrem pelzigen Liebling unterwegs sind, dürfen sie selbst entscheiden.

Gassi fahren mit dem Auto ist verboten

Manche Hundehalter lassen sich allerdings kuriose Ideen einfallen, um dem täglichen Gassi gehen auszukommen. Leider passiert es immer wieder, dass Besitzer zu faul für die Spaziergänge mit ihrem Hund sind. Stattdessen führen sie ihren Vierbeiner aus dem Auto heraus. Während Frauchen und Herrchen bequem im Wagen sitzen und ihn langsam vorwärts rollen lassen, läuft der Hund neben dem Fahrzeug her. Oft hängt die Leine aus dem heruntergelassenen Fenster, doch manchmal wird sie auch hinten an der Anhängerkupplung festgemacht. Teilweise läuft der Hund auch ganz ohne Leine mit dem Auto mit. Für manche Besitzer ist dieses skurrile Gassi-Modell deutlich gemütlicher, als den Vierbeiner bei Wind und Wetter zu Fuß auszuführen.

Allerdings kann Bequemlichkeit in diesem Fall böse Folgen haben. In § 28 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) wird das Gassi fahren mit dem Auto klar untersagt: „Es ist verboten, Tiere von Kraftfahrzeugen aus zu führen.“ Die Ordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld von fünf Euro bestraft. Die niedrige Summe stellt eher eine symbolische Strafe dar. Natürlich ist es keine Ordnungswidrigkeit, wenn Hund und Halter zusammen mit dem Auto zum Park oder in den Wald fahren, um dann dort gemeinsam spazieren zu gehen.

Gassi fahren mit dem Auto stellt eine Gefahr für den Straßenverkehr dar

Halter sollten jedoch wissen, wie gefährlich es sein kann, den Hund Gassi zu fahren. Im Straßenverkehr wird der Hund leicht abgelenkt, etwa wenn er einen anderen Vierbeiner sieht. Dann ist es schnell passiert, dass das Tier in ein Auto läuft und einen Unfall verursacht. Außerdem kann der Hund seine natürlichen Instinkte wie das Schnüffeln und Markieren nicht befriedigen, wenn er vom Wagen aus spazieren geführt wird. Vor allem, wenn die Fellnase von der Anhängerkupplung aus mitgeschleift wird, kann sie sich leicht verletzen und muss überdies die giftigen Auspuffgase einatmen – es handelt sich um einen klaren Fall von Tierquälerei.

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Hundehalter zu bequem zum altmodischen Spazierengehen sind. Im Herbst 2020 sorgte ein Facebook-Video für Aufsehen, in dem zu sehen ist, wie ein Hund hinten am Auto festgebunden war und direkt am Auspuff hinterherlaufen musste. „Eine 1,5 Meter kurze Leine und Auspuffgase! Super!“, schrieb der aufgebrachte Zeuge zu dem Clip. Der Vorfall ereignete sich in der Schweizer Gemeinde Montignez. Doch auch in Deutschland muss die Ordnungswidrigkeit regelmäßig geahndet werden. 2017 musste der Halter eines Huskys im nordrhein-westfälischen Bünde ein Verwarngeld zahlen, weil er seinen Hund mehrmals mit dem Auto spazieren führte.

Darf ich meinen Vierbeiner am Fahrrad mitführen?

Vom Fahrrad aus dürfen Hunde problemlos geführt werden. Jedoch sollte das besser geübt werden, bevor Hund und Halter auf eine belebte Hauptstraße radeln. Das Haustier sollte dazu imstande sein, Kommandos zu befolgen, um den Straßenverkehr und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Am besten läuft der Hund auf der rechten Seite, um ihn vor vorbeifahrenden Autos zu schützen.