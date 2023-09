Wilde fünf Minuten: Golden Retriever lässt die Sau raus und amüsiert TikTok-User

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Golden Retriever Olive hat alleine zu Hause ziemlich viel Spaß. Wie sehr, erfährt ihr Frauchen per Kamera und hat dadurch auch eine Erklärung, was mit der Couch passiert ist.

In der heutigen vernetzten Welt sind Überwachungskameras nicht mehr nur für Sicherheitszwecke im Einsatz. Sie sind auch zu unschätzbaren Verbündeten für Tierbesitzer geworden, die neugierig sind, was ihre Mitbewohner tun, wenn sie das Haus für sich haben. Kameras haben damit aber auch längst nicht mehr nur praktische Vorteile, sondern können sogar zu überraschenden und herzerwärmenden Erkenntnissen führen.

Überwachungskamera zeigt die wilden fünf Minuten von Hündin Olive

Eine der häufigsten Überraschungen, die Tierbesitzer durch Überwachungskameras erfahren, sind die skurrilen Gewohnheiten ihrer Haustiere. Genau so ging es TikTokerin Megan Joy, die beim Kamera-Check herausgefunden hat, was ihr Hund Olive so ganz alleine zu Hause treibt. Und damit hat sie auch gleich die Erklärung, warum die Couch am Ende des Tages völlig zerfetzt ist.

Wie es zu der Verwüstung gekommen ist, veröffentlicht Megan auf TikTok unter dem Account @meganjoy12 und erheitert damit die Community. Der Clip zeigt, was sie ohne Überwachungskamera nie zu sehen bekommen hätte. Und zwar die wilden fünf Minuten ihres Golden Retrievers Olive. Mit seinem Verhalten als er alleine ist, verblüfft auch ein Dobermann.

Wildes Toben und „beste Zeit ihres Lebens“ sorgt für zerrissene Couch

Vor allem bei jungen Hunden geht gerne mal das übermütige Temperament durch. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Der Clip beginnt als Olive auf der Couch steht und hinter ein Kissen starrt. Dann geht die Party los: Die Hündin springt hoch und wieder runter von der Couch. Legt Pirouetten ein, rennt von links nach rechts. Hüpft auf den Sessel, der fast noch umkippt, springt wieder runter und wieder rauf auf die Couch. Dass die Couch hinter dem Kissen völlig zerfetzt ist, zeigt sich deutlich. Sie hat „die beste Zeit ihres Lebens“, erklärt Hundebesitzerin Megan mit einem Augenzwinkern in den Kommentaren. Eine wilde Party hat in einem Tierheim auch Hund Damon geschmissen.

Kameras bieten Tierhaltern die Möglichkeit, das Verhalten der geliebten Vierbeiner zu überwachen und sicherzustellen, dass es ihnen gut geht und sie zufrieden sind, wenn sie nicht da sind. Insbesondere für Haustiere, die nicht so gut alleine zu Hause bleiben, bietet sich eine Haustierkamera an. So kann jederzeit nachgesehen werden, was die Mitbewohner mit Fell gerade so treiben. Ein wenig unheimlich wurde es allerdings bei dem Video einer anderen Hundebesitzerin.

Besitzerin nimmt es mit Humor und veröffentlicht weiteres Video

Das Video von Golden Retriever Olive haben sich mehr als 199.000 User angesehen. Über 21.000 vergaben bisher ein Like. Warum die Hündin, die eine Ecke der Couch zerrissen hat, erklärt Megan in einem weiteren Video. Ihre Theorie: Der Lieblingsball ist in die Couch-Ritze gefallen. Doch sie nimmt es mit Humor. Ein drittes Video zeigt, wie sie die Couch zusammennäht. Doch lange hält es nicht. Die nächsten wilden fünf Minuten der Hündin halten die Nähte keine zweieinhalb Sekunden stand. Einen wilden Spaß hat auch eine Labradoodle-Dame.

„Ich bin froh, endlich eine andere Hundemama mit dem gleichen Erziehungsstil wie ich zu treffen😂.“

„Sieht aus, als hätte sie wenigstens Spaß gehabt.“

„Unschuldig.“

