Hund will unbedingt in den Pool: „Versuch doch, mich aufzuhalten“

Von: Sandra Barbara Furtner

Jack Russell-Terrier Marley möchte einfach nur der Hitze entkommen. Er setzt zum Sprung in den Pool an. Frauchen will es verbieten. Wer kann sich durchsetzen?

Wenn bereits frühmorgens die Sonne auf den Boden knallt, gibt es für manche Hunde nichts Schöneres als sich mittags eine kleine Abkühlung zu gönnen. Besser ist es natürlich bei extremer Hitze erst gar nicht rauszugehen, sondern die frühen Morgen- und späten Abendstunden zu nutzen. Doch einige Vierbeiner wollen auch bei Sonne kurz nach draußen. So auch Jack Russell-Terrier Marley. Der kleine Wirbelwind lässt sich von nichts und niemanden aufhalten, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Der kleine Terrier ist nicht zu bremsen und hat mächtig Spaß

Das Video zeigt den Moment, in dem Marley, in ein großes Planschbecken springt, darin eine kleine Runde dreht und sich dann entschließt auf das nebenstehende Trampolin zu hüpfen. Frauchen ist strikt dagegen und schleudert ihm ein lautes „Marley Nein“ entgehen. Doch der Hund denkt gar nicht daran. Seine Ohren stehen komplett auf Durchzug. Stattdessen setzt er voller Energie zu einem weiteren Sprung in den aufblasbaren Pool an.

Menschen im Netz lachen sich schlapp und vermuten, dass es an der Rasse liegt

Ganz schön frech, wie er seine Besitzerin ignoriert, aber auch irgendwie süß. Und so kann Frauchen nicht lange böse sein und muss herzhaft lachen – mit ihr die TikTok-Community. Der kurze Clip wurde mehr als zwölf Millionen Mal angesehen und erzielte über 900.000 Likes.

„Versuch mich aufzuhalten“. 😂😂😂😂

„Er lebt sein bestes Leben“. 😂🥰

„Die Persönlichkeit eines Jack Russell ist unschlagbar“. 😁😂🥰

„Der Pool gehört jetzt dem Hund“. 💦💦💦💦💦🌞

„Der schert sich einen Dreck darum“. 😂😂🥰

„Der Pool wird bald kaputt sein“. 🥰

Übrigens: Ursprünglich stammt der Jack Russell Terrier aus Großbritannien, wo er häufig bei Fuchsjagden eingesetzt wurde. Die meisten Jackies strotzen vor Selbstbewusstsein, sind äußerst intelligent und lebhaft und verfügen über ein enormes Jagdverhalten. Auch wenn Hunde dieser Rasse sehr niedlich aussehen, sind es eifrige und unermüdliche Arbeitstiere.

Wichtig: Auch wenn viele Hunderassen von Natur aus in der Lage sind zu schwimmen, sollten sie trotzdem immer von ihren Besitzern beaufsichtigt werden.