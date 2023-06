Wahre Liebe kennt keine Grenzen: Video zeigt innige Freundschaft zwischen Pferd und Hund

Von: Sandra Barbara Furtner

Eine gute Freundschaft – was macht sie eigentlich aus? Pferd Motley und Hund Vinny zeigen auf beeindruckende Art und Weise, was wahre Zuneigung bedeutet.

Manche Freundschaften sind einfach etwas ganz Besonderes. Einem guten Freund vertraut man blind und mit ihm kann man alles teilen. Auch, wenn es um Ängste oder Unsicherheiten geht. Denn Freunde sind füreinander da, wenn sie gebraucht werden und gehen ehrlich und offen miteinander um. Und selbst wenn man sich mal etwas länger nicht gesehen hat, fühlt man sich trotzdem nahe und verbunden, sobald man sich wieder trifft. Zudem unterstützen sich Freunde gegenseitig und halten fest zusammen.

Dass dies auch im Tierreich vorkommen kann, zeigt ein zauberhaftes Video von Pferd Motley und Mischlingshund Vinny. Ganz gleich wie verschieden sie auch sein mögen, verbindet sie trotzdem ein unsichtbares Band von tiefer Zuneigung.

Wahre Liebe kennt keine Grenzen: Motley und Vinny treffen sich täglich am Zaun

Besitzerin Ashley, die mit ihren Tieren auf einer Farm in der Nähe von Kentucky lebt, freut sich über diese tolle Freundschaft. Auf ihrem Instagram-Account ash_ferrell teilt sie regelmäßig Clips und Fotos der beiden und gibt Einblicke in ihren Alltag. Dazu schreibt sie: „Ich hätte nie gedacht, dass mein Hund und mein Pferd so eng miteinander verbunden sein könnten, aber sie sind es. Die Freundschaft zwischen den beiden begann letzten Sommer. Ich gehe täglich raus, um den Roundpen zu reinigen und wenn ich es tue, kommen die Hunde mit nach draußen. Vinny fing an, am Zaun zu sitzen und Motley kam einfach auf ihn zu. Jetzt sind sie so verbunden, dass sie sich fast täglich am Zaun treffen“.

Wahre Liebe kennt keine Grenzen: „Bitte mehr von diesen Beiträgen“

Die meisten User sind mehr als gerührt und können von den niedlichen Clips gar nicht genug bekommen:

„Es ist so schön. Vielen Dank fürs Teilen“. ❤❤️❤️❤️

„Es ist so schön anzuschauen, es erfreut mein Herz, eine solche Liebe zwischen den Arten zu sehen. Es kann und es gibt sie, und eure schönen Tiere beweisen es. Vielen Dank für diesen Beitrag, er hat mich zum Weinen gebracht, so schön ist er.“ 🥰💖

„Ja, wir brauchen diese Art von Beiträgen. Mehr davon bitte! Ich bin so müde von all den negativen Dingen in den sozialen Medien und in unserem täglichen Leben. Danke fürs Teilen“. ❤️

„Oh wie schön. Die beiden lieben sich sehr“. ❤️❤️