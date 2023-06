Warum Hunde Schuhe und Socken klauen: eine ungewöhnliche, aber liebenswerte Eigenschaft

Von: Fangyi Chen

Auch wenn es manchmal ärgerlich ist, wenn unsere Hunde Schuhe und Socken klauen, steckt oft eine ganz besondere Eigenschaft dahinter. In diesem Artikel verraten wir, was hinter diesem Verhalten steckt.

Wir kennen es alle: Unseren geliebten Hunden fällt es manchmal unwiderstehlich schwer, Schuhe und Socken in Ruhe zu lassen. Der Grund dafür: Hunde haben einen ausgeprägten Geruchssinn. Im Vergleich zu anderen Körperteilen haben Menschen an den Füßen viele Schweißdrüsen, sodass der Geruch dort besonders stark ist. Für unsere Hunde stellt dieser Geruch also eine starke Verbindung zu ihrem geliebten Menschen her. Er vermittelt ihnen ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit, das beruhigend wirken kann.

Wenn Ihr Hund sich also das ein oder andere Schuhpaar geschnappt hat, kann es hilfreich sein, seine Motivation besser zu verstehen.

Hunde fühlen sich beruhigt, wenn sie die Schuhe ihrer Besitzer riechen. (Symbolbild) © X-Fotos / imago-images

Drei Gründe, warum Ihre Hunde an Schuhen und Socken knabbern

Trennungsangst: Hunde sind unglaublich soziale Wesen und bauen eine tiefe Bindung zu ihren Besitzern auf. Wenn sie von ihren geliebten Menschen getrennt werden, kann dies bei einigen Hunden Angst und Stress hervorrufen. Das Knabbern an Schuhen und Socken kann für sie eine Art Ventil sein, um mit dieser Trennungsangst umzugehen und sich zu beruhigen. Es ist, als würden sie durch das Kauen an vertrauten Gegenständen Trost und Sicherheit finden.

Hunde sind unglaublich soziale Wesen und bauen eine tiefe Bindung zu ihren Besitzern auf. Wenn sie von ihren geliebten Menschen getrennt werden, kann dies bei einigen Hunden Angst und Stress hervorrufen. Das Knabbern an Schuhen und Socken kann für sie eine Art Ventil sein, um mit dieser Trennungsangst umzugehen und sich zu beruhigen. Es ist, als würden sie durch das Kauen an vertrauten Gegenständen Trost und Sicherheit finden. Langweile: Manchmal stehlen Hunde Schuhe und Socken, weil sie sich mit ihrem anderen Spielzeug langweilen. Hunde sind aktive und intelligente Tiere, die nach geistiger und körperlicher Anregung suchen. Wenn sie nicht genug Beschäftigung und Abwechslung haben, suchen sie nach alternativen Möglichkeiten, ihre Energie loszuwerden. Das Nagen an Schuhen und Socken kann ein Ausdruck von Langeweile sein. Diese Gegenstände bieten interessante Texturen und Gerüche, die Hunde faszinieren. Achten Sie darauf, Ihre Hunde genug zu beschäftigen, zum Beispiel mit spaßigen Hunde-Spielen.

Manchmal stehlen Hunde Schuhe und Socken, weil sie sich mit ihrem anderen Spielzeug langweilen. Hunde sind aktive und intelligente Tiere, die nach geistiger und körperlicher Anregung suchen. Wenn sie nicht genug Beschäftigung und Abwechslung haben, suchen sie nach alternativen Möglichkeiten, ihre Energie loszuwerden. Das Nagen an Schuhen und Socken kann ein Ausdruck von Langeweile sein. Diese Gegenstände bieten interessante Texturen und Gerüche, die Hunde faszinieren. Achten Sie darauf, Ihre Hunde genug zu beschäftigen, zum Beispiel mit spaßigen Hunde-Spielen. Lust zum Apportieren: Viele Hunde haben eine natürliche Neigung dazu, Dinge zu apportieren und sie stolz zu ihren Besitzern zurückzubringen. Wenn ein Hund die Gelegenheit dazu hat, werden sie oft mit Begeisterung einen Schuh oder eine Socke schnappen und damit herumrennen. Für sie ist es ein Spiel und eine Möglichkeit, ihrer Beute nachzujagen.

Damit der Hund nicht in Versuchung gerät, Schuhe, Socken und Ähnliches als Spielzeug zu betrachten, ist es am besten, diese Gegenstände außerhalb seiner Reichweite aufzubewahren.

Krankheiten und Verhaltensstörungen als mögliche Auslöser für Schuh- und Sockenklau bei Hunden

Wenn Hunde anfangen, Schuhe, Socken und andere Gegenstände zu zerbeißen, kann dies auf ernstere Probleme wie Krankheiten oder Verhaltensstörungen hindeuten. In solchen Fällen ist es wichtig, dass Experten wie Tierärzte oder Hundetrainer hinzugezogen werden, um möglichen Schaden von Mensch und Tier abzuwenden.

