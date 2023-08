„Bester Vater des Jahres“ baut 17-jährigem Hund einen eigenen Aufzug

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Ein rührendes TikTok-Video, in dem ein handwerklich talentierter Mann mit einer außergewöhnlichen Idee den Alltag eines alten Hundes erleichtert, lässt Herzen höher schlagen.

Über 15 Millionen Klicks sprechen für sich: Die in diesem Video zu sehende herzliche Geste eines Mannes für einen Hunde-Senior erobert aktuell die Herzen der TikTok-Community. Die innovative Idee soll den Alltag des alten Familienhundes erleichtern und lebenswerter machen. Wie das aussieht, zeigt @kerriemariegabriele und lässt ihren Vater damit zum Held unzähliger Tierliebhaber werden.

17-jähriger Hund kann keine Treppen steigen, doch Vater hat eine geniale Idee

Alte Hunde tun sich oft schwer damit, Treppen zu steigen. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Der rührende Clip beginnt damit, dass ein Mann neben einer Holzkonstruktion steht – dem selbstgebauten Aufzug, der dem betagten Vierbeiner des Hauses helfen soll, die Stufen, die von der Haustür in den Vorgarten führen, hoch- und auch wieder hinunterzukommen. Eine Idee, die auch einer geretteten Hunde-Oma Erleichterung verschafft. Dazu schreibt @kerriemariegabriele: „Wenn du dich darüber aufregst, dass dein älterer Hund nicht mehr die Treppe hinunterlaufen kann, und dein handwerklich begabter Vater einen Hunde-Treppenlift baut.“

Wie genau und kinderleicht die tierische Beförderung von oben nach unten funktioniert, demonstrieren Mann und Hund schließlich in nur wenigen Sekunden. Vorsichtig führt der Mann den 17-jährigen Vierbeiner über eine offene Klappe in den Lift. Dann schließt er diese und nur wenig später, als er den eigens angefertigten Hunde-Treppenlift in Aktion präsentiert, zeigt sich eindrucksvoll das handwerkliche Geschick und der Innovationsgeist des Vaters. Ideenreich ist auch der Lift für eine 20-jährige Katze, die keine Treppen mehr steigen kann.

Hunde-Treppenlift begeistert die TikTok-Community: „Das ist so süß“

Per Knopfdruck startet der Familienvater den elektronischen Lift, der den Vierbeiner sicher nach unten befördert. Der alte Hund bleibt dabei erstaunlich ruhig und zeigt keinerlei Anzeichen von Unbehagen. Als der Hunde-Treppenlift sanft unten ankommt, öffnet der einfallsreiche Vater die Klappe und der Senior mit dem hellen Fell verlässt den Aufzug sichtlich glücklich in seinem eigenen gemächlichen Tempo.

Kommentare auf TikTok: „Das ist so süß“

Die TikTok-Community reagiert mit über 2,2 Millionen Likes auf die herzliche Geste des Vaters. In über 13.700 Kommentaren teilen sie ihre Gedanken zu dem liebevollen Beitrag. Hier eine kleine Auswahl.

„Bester Vater des Jahres.“

„Das ist das Beste, was ich je gesehen habe.“

„Liebe ist so wunderschön und kraftvoll.“

„Awwww! Ich liebe es!🥰🤗❤️🐾“

„Wenn die Leute sagen, dass sie nur Hunde sind … sie sind unsere Familie.“

„Das nenne ich Liebe! ❤️🥰❤️“



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.