Ist das Anubis? Hund erinnert an ägyptischen Gott des Todes

Von: Sandra Barbara Furtner

Nicht nur optisch ähnelt Thai Ridgeback Taro dem Beschützer der Unterwelt. Auch stimmlich hinterlässt der gesprächige Vierbeiner mächtig Eindruck, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Wenn Hunde etwas von ihren Besitzern möchten, setzen sie oftmals den typischen „Dackelblick“ ein. Kaum blickt uns der Vierbeiner treuherzig an, ist es um uns geschehen und wir können uns der Wirkung nicht mehr entziehen. Diese ganz bestimmte Mimik haben sie durch genaue Beobachtung gelernt und im Laufe der Zeit perfektioniert. Manche von ihnen haben diesen „hilfsbedürftigen Blick“ besonders gut drauf. Bestes Beispiel: Thai Ridgeback Taro – er findet, dass es jetzt an der Zeit ist, nach draußen zu gehen und macht das seinem Frauchen sehr höflich aber auch eindrucksvoll klar. Doch Taro beherrscht nicht nur den Zauberblick, er verfügt zudem noch über ganz andere erstaunliche Talente.

Rüde Taro möchte nach draußen – „Seine Argumente sind sehr überzeugend“

Dies zeigt ein Video, das sha3431 auf TikTok teilt. Auf den ersten Blick scheint es, als ob der Rüde einfach nur eine kleine Diskussion mit seinem Frauchen führt. Der kommunikative und äußerst lernwillige Taro scheint das wohl häufiger zu machen, wie weitere Videos auf dem Account zeigen. Doch bei diesem Clip sticht seine besonders tiefe Stimmlage und seine elegante und muskulöse Optik besonders hervor. Die einen Vergleich zu einer ägyptischen Gottheit nahelegen.

So vergleichen viele User sein Aussehen mit dem Gott Anubis, dessen Aufgabe in der ägyptischen Mythologie darin bestand, das Totenreich zu beschützen und die Seelen in die Unterwelt zu führen. Zugegen: Taro ist als Thai Ridgeback auch ein beeindruckender Vierbeiner, und ausgestattet mit einer dunklen Stimme, kann dies schon mal die Fantasie von so manchen User anregen.

TikTok-User sind von Rüde Taro total begeistert

Und so wurde der kurze Clip zum viralen Hit. Mehr als fünf Millionen User haben ihn bereits gesehen und über 800.000 vergaben ein Like. Und auch die Kommentare überhäufen sich:

„Aber er fragt so freundlich“.

„Er sieht aus wie Anubis“. 🥰

„Er klingt wie Vin Diesel“. 😅😅

„Was er für ein tiefes Grollen hat“. 😂

„Wenn du dich in der Unterwelt verläufst“. 😂

„Ich finde seine Argumente sehr überzeugend“.

„Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn kraulen oder lieber einen Salzkreis legen soll“. 🙈