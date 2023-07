Dobermann ist alleine zu Hause und verblüfft mit seinem Verhalten: „Der Boden ist Lava“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Wer Kameras installiert, um seinen Hund zu beobachten, wenn er alleine ist, muss mit allem rechnen. So wie der Besitzer von Dobermann Obi. Denn der will hoch hinaus.

Alleine zu Hause zu bleiben ist nicht für jeden Hund etwas. Während die einen die Abwesenheit von Herrchen oder Frauchen einfach verschlafen, drehen andere Vierbeiner wild auf. Die Gründe, die dahinter stecken, können vielfältig sein. Doch meist wissen wir Menschen nichts, von dem, was sich ohne uns daheim abspielt. Es sei denn, es werden deutliche Spuren hinterlassen oder es gibt Kameras, die die Vierbeiner während unserer Abwesenheit aufnehmen.

Kein Hindernis ist zu hoch für Hund Obi – er springt überall drauf

Wie aufschlussreich Kameraaufnahmen sein können, beweist ein aktuelles TikTok-Video. Denn in diesem wird Dobermann Obi von seinem Besitzer beobachtet, als er alleine zu Hause ist. Der Clip ist auf dem Account „obithedoby“ zu finden. Zu sehen gibt es dort aber auch noch viele weitere Aufnahmen aus dem Leben des Dobermanns. Mit Abstand der meistgeklickte Clip ist aber eben der, der Obi zeigt, wie er sich verhält, wenn er alleine ist. Lesen Sie hier, unter welchen Voraussetzungen Sie Ihren Hund alleine zu Hause lassen können.

Dass der Hund, währenddessen, auf den Esstisch springt und von da aus direkt auf die daneben stehende Hundebox hüpft, scheint bei seinem Besitzer für Verblüffung zu sorgen. „Wie lange hat er sich das ausgedacht?“, heißt es fragend in der Videobeschreibung. Doch vielleicht spielt er auch nur eine in der Vergangenheit viral gewordene Challenge nach: „Der Boden ist Lava“, kommentiert ein User. Erfahren Sie hier, für wie viele Stunden es okay ist, den Hund alleine zu lassen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Zu Hause allein kommt so mancher Hund auf verrückte Ideen. (Symbolbild) © Pond 5/ Imago

Die TikTok-User lieben Obi den Dobermann, der es anscheinend „mag groß zu sein“

13 Hunderassen, die sich nicht für Anfänger eignen Fotostrecke ansehen

Der Clip hat bereits mehr als 4,2 Millionen TikTok-User erreicht und über 467.000 Likes bekommen. In über 800 Kommentaren berichten die User über ihre Gedanken und ihre eigenen Erfahrungen mit Hunden. Hier eine kleine Auswahl. Ein anderes Video von Hunden, die alleine zu Hause waren, ließ die Besitzerin erschaudern.

„Als ich einmal nach Hause kam, stand mein Cockerspaniel auf meinem Tisch und schaute mich an, als ob er sagen würde: ‚Das solltest du nicht sehen‘.“

„Er mag es, groß zu sein.“

„Ich habe meiner Mutter immer gesagt, dass die Kratzer auf dem Tisch nicht von mir stammen 😅.“

„Mein Dobermann bellt nur, oder er kippt die Couch um 🤣❤️.“

„Ich, wenn meine Eltern mich allein lassen 😂😂.“

„Ich weiß nur, dass mein Hund auf meinem Tisch sitzt, wenn ich weg bin, weil ich sie einmal dabei erwischt habe, wie sie die Nachbarn ausspioniert hat, während sie auf dem Tisch saß 😂.“

„Oh mein Gott, er ist perfekt, mit seiner Rute und seinen Ohren 😭 er hat einfach nur Spaß.“

„Es ist vielleicht besser, es NICHT zu wissen 😂😂😂.“