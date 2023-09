Der süße Geheimtipp bei Starbucks: Zwergdackel hört, was Frauchen bestellt und ist auf einmal ganz Ohr

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der Dackel Bentley sitzt auf dem Beifahrersitz, während sein Frauchen bei Starbucks etwas bestellt. Plötzlich spitzt der Hund die Ohren.

Kennen Sie das, wenn Sie einen bestimmten Begriff sagen und Ihr Hund darauf sofort reagiert? Dann spitzt er die Ohren und seine Augen leuchten voller Vorfreude, weil er weiß, jetzt gibt es etwas Tolles. Bei dem Zwergdackel Bentley ist genau das der Fall – er reagiert, wenn sein Frauchen einen „Pup Cup“ bei Starbucks bestellt.

Hund reagiert zuckersüß auf Bestellung und amüsiert die TikTok-Community

Wie der zweijährige Vierbeiner sich verhält, als sein Frauchen am Drive-in Schalter bei Starbucks neben einem weiteren Getränk auch noch einen „Pup Cup“ bestellt, ist zuckersüß und lässt die Herzen von Millionen TikTok-Usern höher schlagen. Den Moment teilt das Frauchen über Bentleys TikTok-Account @bentleytheminidox.

Doch auf was genau freut sich der Hund denn da überhaupt so sehr? Bei Starbucks gibt es seit einigen Jahren in den USA den „Pup Cup“ oder auch „Puppucchino“. Es ist ein Becher mit Sahne, der allerdings nicht auf der offiziellen Karte steht, sondern viel mehr ein Geheimtipp unter amerikanischen Hundebesitzern ist. Denn diese können bei ihrer Getränkebestellung einfach nach dem „Pup Cup“ für ihren Vierbeiner fragen. Bekannt wurde diese Möglichkeit vor allem durch die sozialen Medien.

Was ist der „Pup Cup“ und dürfen Hunde das überhaupt fressen?

Hunden sollte man besser nichts Süßes geben – besser sind spezielle Hundeleckerli, um sie für ein bestimmtes Verhalten zu belohnen. (Symbolbild) © Design Pics/Imago

Der „Pup Cup“ wird in einem kleinen Pappbecher oder einer kleinen Probetasse von Starbucks serviert. Und viele Videos sowie das von Bentley beweisen, dass die Nascherei bei manchen Vierbeinern in den USA ziemlich gut ankommt. Allerdings sollten Besitzer nur in Maßen ihren Hunden dieses Leckerli anbieten. Vorausgesetzt, er verträgt Milchprodukte und leidet nicht unter einer Laktoseintoleranz. Außerdem sollte die Sahne zuckerfrei sein. Eine Faustregel besagt, dass ein Hund nicht mehr als zehn Milliliter Sahne pro Kilogramm Körpergewicht fressen sollte. Besser gibt man ihnen aber gar nichts Süßes, sondern nur spezielle Hundeleckerli in Maßen, um die Vierbeiner für ein bestimmtes Verhalten zu belohnen.

Wie der Zwergdackel Bentley die Ohren spitzt und den Kopf neigt, als er das Zauberwort hört, haben sich bereits mehr 2,3 Millionen User angesehen. Über 264.000 User vergaben Likes. Anbei ein kleine Auswahl von über 600 Kommentaren.

„Moment, das Wort kenne ich doch“ ♥️

„Er sagt: ‚WAS?‘ 😍 LOL, wie süß!“

„Er sagt: ‚Für mich?‘“

„🐶: Sagtest du Pup Cup??“

„Mama sag ihnen, dass du 2 Welpen hast!!“

„Die Ohren, wenn er ‚Pup Cup‘ hört 😭💕“

„Er ist das süßeste, das ich je gesehen habe.“

„Die Kopfneigung ist das Süßeste 🥺❤️🐶 Er weiß, dass er gleich verwöhnt wird.“

