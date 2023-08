Gute Frage: Dürfen Hunde eigentlich Eis essen?

Im Sommer gibt es für Menschen nichts Erfrischenderes als eine oder mehrere Kugeln Eis. Hundehalter müssen jedoch vorsichtig sein: Normales Speiseeis ist für Vierbeiner nicht geeignet.

Die sommerlichen Temperaturen bringen nicht nur viele Menschen, sondern auch Hunde zum Schwitzen. Spätestens wenn der Vierbeiner hechelt und ihm die Zunge aus dem Maul hängt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass er mit der Hitze zu kämpfen hat. Herrchen und Frauchen sollten in diesen Momenten dafür sorgen, dass ihr kleiner Liebling ausreichend Wasser trinkt und sich an einem schattigen Platz abkühlen kann. Auch eine Portion Eis sorgt für den nötigen Frische-Kick. Doch welche Sorten sind eigentlich für Hunde geeignet?

Finger weg! Konventionelles Speiseeis schadet Hunden

Normales Eis aus der Tiefkühltruhe oder Eisdiele ist problematisch für Hunde. Die meisten klassischen Eissorten wie Schokolade und Vanille enthalten Milch oder Sahne. Genau die vertragen Hunde nicht oder nur wenig, da sie meistens laktoseintolerant sind. Im Laufe ihres Lebens verlieren sie die Fähigkeit, das Enzym Laktase zu produzieren, das für die Verdauung des Milchzuckers benötigt wird. Wenn ein Hund Laktose zu sich nimmt, kann er Verdauungsprobleme wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und Erbrechen entwickeln.

Doch auch der im Eis enthaltene Zucker schadet Hunden. Die süße Zutat kann zu Übergewicht und Diabetes führen sowie Herzerkrankungen auslösen. Außerdem ist Zucker schlecht für die Zähne und gilt aus Hauptverursacher von Karies. Ihrem Vierbeiner zuliebe sollten Sie ihn also fern von gesüßten Leckereien halten.

Noch gefährlicher als normaler Zucker ist für Hunde der Zuckeraustauschstoff Xylit (E 967). Dieser steckt in vielen zuckerfreien Lebensmitteln und Getränken und teilweise auch in Eis. Schon wenige Gramm Xylit können für Hunde tödlich sein. Symptome einer Xylit-Vergiftung sind Krampfanfälle, Hypoglykämie (niedriger Blutzuckerspiegel) und Leberversagen.

Normales Speiseeis sollten Sie nie mit Ihrem Vierbeiner teilen. © IMAGO/ Bill Allsopp

Weitere problematische Inhaltsstoffe in Speiseeis

Neben Laktose und Zucker enthält Eis weitere schädliche Inhaltsstoffe für Hunde. Schokoladeneis ist nach wie vor eine der beliebtesten Sorten der Deutschen. Hunde sollten mit der dunklen Eiskreation allerdings nicht in Berührung kommen: Die enthaltenen Inhaltsstoffe Theobromin und Koffein sind giftig für die Fellnasen. Theobromin kann Herzprobleme und Nierenversagen auslösen und sogar zum Tod führen. Halten Sie Ihren Fellfreund also fern von schokoladigen Süßwaren – das gilt nicht nur für Eis.

Sehr gefährlich für Hunde sind außerdem Eissorten, die Rosinen, Alkohol oder Kaffee enthalten. Schon geringe Mengen an Rosinen oder Weintrauben können ein tödliches Nierenversagen auslösen.

Eis für Hunde ganz einfach selbst machen

Der Verzehr von industriellem Eis ist für Hunde mit zahlreichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Glücklicherweise gibt es Alternativen: Sie können Ihrem pelzigen Liebling selbst ein erfrischendes Eis zubereiten. Dafür brauchen Sie nur wenige natürliche Zutaten.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem fruchtigen Frozen Joghurt? In Joghurt, Buttermilch und Quark stecken nämlich weniger Laktose als in Milch und Sahne. Meist werden diese Milchprodukte von Hunden gut vertragen. Pürieren Sie einfach tiefgekühlte Heidelbeeren mit Naturjoghurt und geben Sie die Mischung in den Gefrierschrank – fertig! Sobald das Hundeeis fest ist, können Sie es Ihrem Vierbeiner servieren. Tipp: Um den Geschmack zu variieren, können Sie die Heidelbeeren auch gegen gefrorene Bananen austauschen. Wer den Snack gerne vegan machen will, kann statt Naturjoghurt reines Erdnussmus verwenden. Diese Kreation ist allerdings deutlich kalorienhaltiger und eignet sich nicht für übergewichtige Hunde.

Rezepte für ein gesundes Hundeeis

Ganz einfach lässt sich Hundeeis mit Eiswürfelformen herstellen. Geben Sie dafür geeignetes Obst oder Gemüse mit etwas Wasser in die Formen. Beispielsweise können Sie Beeren, geraspelte Äpfel oder gedünstete Möhren verwenden – alles, was Ihrem Vierbeiner eben so schmeckt. Der Vorteil an diesem Rezept ist, dass Sie das Wassereis in kleinen Portionen wie Leckerlis verfüttern können.

Sie können auch eine herzhafte Eiskreation herstellen: Dafür brauchen Sie etwas körnigen Frischkäse und Leberwurst. Vermischen Sie die Zutaten mit etwas Öl in einem gefriergeeigneten Behälter. Nach einigen Stunden können Sie das Leberwursteis aus der Tiefkühltruhe nehmen und Ihrem erwartungsfreudigen Hund geben. Wetten, dass Ihr Vierbeiner Sie danach noch mehr liebt?