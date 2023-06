Tibetdogge völlig verfilzt beim Friseur – TikTok-Community sprachlos

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Vier Stunden lang ist Hundefriseurin Megan Pearson damit beschäftigt, eine Tibetdogge zu scheren. Der TikTok-Community verschlägt es die Sprache – aus zwei Gründen.

Sie sind ausgesprochen gute Wachhunde, intelligent und lebhaft. Doch vor allem bestechen Tibetdoggen durch ihre Größe und ihr dichtes Fell. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 66 Zentimetern und einem Gewicht zwischen 64 und 78 Kilogramm sind sie nicht zu übersehen. Ein Hingucker ist vor allem ihr beeindruckendes Fell, welches hart, dicht und wollig ist und sich wie eine Löwenmähne über die Schultern legt.

Tibetdoggen bestechen durch ihr üppiges Fell – doch das braucht viel Pflege

Das besondere Merkmal der Tibetdogge: Ihr dichtes Fell ist in gepflegtem Zustand wunderschön anzusehen. Wird die Fellpflege jedoch vernachlässigt, passiert genau das, was Megan Pearson aus Ontario in einem TikTok Video zeigt. Zu sehen ist eine Tibetdogge mit völlig verfilztem Fell, das womöglich über ein Jahr lang weder mit Bürste noch mit Schere gepflegt wurde.

Mit dem Clip möchte Pearson „das Bewusstsein dafür schärfen, warum es so wichtig ist, die Pflegetermine für Haustiere einzuhalten“. Dazu schreibt sie: „Es handelt sich um einen sehr schweren Fall, der zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen für diesen süßen Hund hätte führen können. Es war ein vierstündiger Termin. Zum Glück geht es ihr jetzt viel besser!“ Wie sehr Hunde unter verfilztem und ungepflegten Fell leiden können, zeigt auch die Geschichte von Hündin Lucy, der ebenfalls ein Hundefriseur helfen musste.

Kritik an katastrophalem Zustand der Hündin, Lob an die Hundefriseurin

Das Video von Hundefriseurin Pearson, die auf TikTok unter „meganjaimee“ zu finden ist, zeigt, wie sie sich ans Werk macht und Stück für den Stück die Hündin von ihren Fellklumpen befreit. Am Ende ist der geschorene Vierbeiner zu sehen und auf dem Boden liegt ein riesengroßer Haufen voller Fell. In dem Clip vollzieht die Hündin dank Pearson eine regelrechte Verwandlung. Doch nicht nur die komplette Typveränderung lässt die TikTok-Community staunen. Viele sind über den Zustand der Tibetdogge, wie er vor der Schur war, schockiert.

„Grausamkeit und Vernachlässigung vom Feinsten“, heißt es dazu in einem der über 600 Kommentare. Ein weiterer User äußert sich ergriffen so: „Als Besitzer eines großen, flauschigen Hundes bricht es mir das Herz. Ich weiß, wie schwer es ist, mit der Pflege Schritt zu halten, aber die Matten sind so schmerzhaft.“ Viele hoffen, dass sich die Besitzer der Tibetdogge in Zukunft intensiver um ihren Vierbeiner kümmern und die Hündin regelmäßig scheren lassen. Ein Hund ist so verfilzt, dass selbst die Retter nicht einmal das Tier dahinter erkennen können.

TikTok-Community entsetzt, aber auch froh darüber, dass der Tibetdogge geholfen wurde

Neben der Kritik äußert die Community aber auch viel Lob an Pearson: „Tolle Arbeit. Ich wette, sie fühlt sich viel besser.“ Denn während andere Hundefriseure die Tibetdogge ablehnten, hat sich Pearson ihr angenommen und musste ihr einfach helfen. Die Besitzer hat sie am Ende ausdrücklich auf die Risiken eines so schlimmen Zustandes hingewiesen und wird ihnen eine Erinnerung für den nächsten Termin schicken, wie sie gegenüber Newsweek verrät.

Die Reaktionen auf das über 470.00 Mal angesehene Video sind eine Mischung aus Entsetzen über den Zustand, in dem sich der Hund befand, und Lob für Pearson, die so viel Zeit damit verbrachte, dem Hund zu helfen. Hier eine kleine Auswahl der Kommentare.

„Armes Mädchen, ich bin so froh, sie wieder lächeln zu sehen. Sie wird sich zehn Jahre jünger fühlen. Erstaunliche Arbeit, die Sie geleistet haben.“

„Ich würde den Hund nicht an den Besitzer zurückgeben, er braucht einen Besitzer, der sich gut um ihn kümmert. Der Hund hat lange Zeit unter seinem Fell gelitten. 🥺“

„Armes Baby, sie ist wunderschön. Das ist mit Sicherheit ein Fall von Vernachlässigung. Du hast einen tollen Job mit ihr gemacht. 🥰🥰🥰“

„Großartige Arbeit, Respekt 👍“

„In Schweden würde das bei der Polizei angezeigt und der Besitzer bekäme seinen Hund nicht zurück, und es würde ein Tierverbot verhängt werden.“

Ich weiß, Sie sagten, Sie seien nicht hier, um zu urteilen, aber ich bin es. 😡 Danke, dass Sie diesem süßen Welpen geholfen haben.“