Herzergreifendes Projekt: Fotografin begleitet Hunde vom Welpen- bis zum Rentenalter

Von: Sophie Kluß

Dieser Beruf klingt für viele wie ein wahr gewordener Traum: Hunde-Fotografin. Für die Amerikanerin Amanda Jones ist er Realität. Sie porträtiert Hunde und begleitet manche ein Leben lang.

Sie hat allein auf Instagram 35.000 Follower, die ihr kreatives Tun euphorisch verfolgen: Amanda Jones ist laut der Beschreibung auf ihrem Instagram-Account (@amandajonesinc) „Amerikas beliebteste Hunde-Fotografin“. Neben Katzen fotografiert die Künstlerin die bellenden Vierbeiner hauptsächlich für das Cover des Bark Magazine.

Aber auch für Werbekampagnen, Tierprodukte und Geschenkartikel stellt Amanda Jones ihre begehrten Dienste zur Verfügung. Gemeinsam mit ihrem Team, zu dem auch professionelle Tiertrainer gehören, sorgt sie für einzigartige Schnappschüsse der niedlichen Fellnasen.

#dogyearsproject – Fotoprojekt zeigt Hunde in jung und betagt

Hunde verändern sich im Laufe ihres Lebens genauso wie Menschen. Im Alltag bleibt dies aber lange unbemerkt. © Mythja/Imago

Besonders niedlich ist allerdings ihr herzergreifendes Projekt #dogyearsproject, das sie in einem ihrer Fotobände „Dog Years: Faithful Friends, Then & Now“, zu Deutsch: „Hundejahre: Treue Freunde, damals und heute“ zusammengefasst hat. Inspiriert dafür wurde sie von ihrer eigenen Dackeldame Lily, die von 1998 bis 2014 Teil ihres Lebens war.

Obwohl das Fotobuch, eines von sechs bisher veröffentlichten Fotobänden, bereits 2015 erschienen ist, setzt Jones ihre liebevolle Porträtreihe bis heute fort und dokumentiert die Ergebnisse auf Instagram – sehr zur Freude ihrer zahlreichen hundeliebenden Follower.

Amanda Jones – „Hundejahre: Treue Freunde, damals und heute“ „Dog Years ist ein herzerwärmender Blick auf das Leben und die Geschichten von 30 Hunden. Die Fotografin porträtiert jeden Hund als Welpen und dann wieder als älteren Hund und enthüllt so den einzigartigen Funken der Persönlichkeit, der ein Leben lang anhält. Diese wunderschönen Bilder von Hunderassen wie Golden Retrievern und Doggen bis hin zu Möpsen und Französischen Bulldoggen werden begleitet von Berichten von Angehörigen über das Leben, das sie mit ihren pelzigen Gefährten teilen. Das Ergebnis ist ein Fest für jeden Hund und eine Hommage an die Beziehungen, die wir mit unseren vierbeinigen Freunden teilen.“ Quelle: https://www.amandajones.com/amanda-s-books

Der Instagram-Account @weneedmoredogs hat ihre über viele Jahre entstandenen Fotos in einer besonders herzigen Galerie zusammengefasst:

Ihr Projekt beschreibt Jones auf der zugehörigen Homepage so:

Die Liebe eines Hundes ist zeitlos. Die Bindung, die wir mit unseren hündischen Begleitern teilen, vertieft sich und reift auf ihrer Reise vom verspielten Welpen zum weisen alten Freund. Dog Years Project ist eine wunderschöne Sammlung des Lebens von 50 Hunden.

Amanda Jones: Hunde-Fotografin aus Leidenschaft

Bereits vor über 25 Jahren hat Amanda Jones ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist seitdem überall in den USA unterwegs, um Hunde gemeinsam mit ihren Menschen vor die Linse zu bringen, wie sie auf ihrer Homepage schreibt: „Irgendetwas an diesen Kreaturen bringt das Beste in meinem kreativen Geist hervor, ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten inspirieren und amüsieren mich immer wieder. Ich liebe es, Bilder zu teilen, die aus meiner Arbeit mit fantastischen Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten stammen. Ich hoffe, dass Ihnen meine Bilder genauso viel Spaß machen, wie mir die Erstellung derselben!“

Für umgerechnet knapp 1.300 Euro pro Fototermin fotografiert Jones auf Anfrage Vierbeiner samt ihren Familien oder Besitzern in zahlreichen amerikanischen Städten und schafft damit liebevolle Erinnerungen an das tierische Glück. Ein anderes, wahrhaftig schräges Fotoprojekt stellen wir Ihnen hier vor.

„Dieser Welpe hat mich zum Lächeln gebracht“ – begeisterte Kommentare auf Instagram

„Amanda, Worte können nicht ausdrücken, wie ich mich gefühlt habe, nachdem ich sie angesehen habe. Deine Fotos haben mir gezeigt, wie schön, liebevoll, freundlich und verspielt Ruby ist.“ Beiträge wie dieser zeigen, dass es Amanda Jones nicht nur schafft, dass sich ihre Kunden neu in ihre Vierbeiner verlieben. Die passionierte Fotografin, die selbst drei Hunde hat, sorgt auch auf Instagram für zahlreiche liebevolle Kommentare. Eine Auswahl finden Sie hier.

„Ich liebe deine Arbeit. ❤️“

„Das ist so wunderbar zu sehen. 😍“

„Ich wünschte, wir hätten Porträts machen lassen, bevor unsere Hundis gestorben sind. Wartet nicht, Leute!“

„So ein schöner Hund! 🤩“

Die Arbeiten der tierverliebten Künstlerin wurden bisher nicht nur im deutschen Hundemagazin Dogs veröffentlicht, sondern auch in international etablierten Publikationen wie The New York Times, The Los Angeles Times oder dem Houston Chronicle. Auch Fernsehauftritte in bekannten Sendungen wie Good Morning America zählen zu ihren Erfolgen.