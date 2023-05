Wenn die Kinder morgens rausmüssen: Aufgedrehter „Hundewecker“ funktioniert zuverlässig

Kinder lieben es

Hunde sind wirklich die besten Freunde des Menschen – und in diesem Fall auch ihr zuverlässiger Wecker am Morgen. Auf Instagram teilt Hundebesitzerin Brittney Landrum, wie das funktioniert.

„Ich persönlich würde nicht wollen, dass mich ein Hund jeden Tag auf diese Weise weckt. Aber das ist es, worum die Kinder jeden Morgen bitten“ – so leitet Brittney (@brittlandrum) das lustige Video ein, das zeigt, wie Hündin Tallie der amerikanischen Familie Landrum jeden Morgen die beiden Kinder Zella Grace und Tyler James weckt. Zu dem weltbekannten Song „Who Let the Dogs Out“ von Baha Men macht sich die hübsche Tallie auf den Weg zu ihren menschlichen Kinderfreunden:

Zunächst ist Hundedame Tallie zu sehen, die aufgeregt auf einem Bett sitzt und in freudiger Erwartung wie wild mit ihrem Schwanz wedelt. Dann hüpft sie vom Bett, rennt los und wartet ungeduldig vor der Kinderzimmertür der kleinen Zella Grace. Mama Brittney öffnet dem niedlichen Hundewecker die Tür und schon springt die hellbraune Hündin auf das Bett des kleinen Mädchens.

Tallie hüpft, wälzt sich und tobt um sie herum, während sich das Kind vor lauter Müdigkeit in der Decke verkriecht. Brittney gibt Entwarnung und schreibt unter das süße Video: „Tallie liebt es, ihre Freunde zu wecken! Und beide Kinder fragen nach diesem Wecker! Fröhlicher Wecker! Wie weckst du deine Kinder?“

Instagram-Hündin Tallie ist stolz auf ihre Wecker-Funktion

Am Ende der kurzen Videosequenz, die die Morgenroutine bei den Landrums zeigt, scheint Hündin Tallie wahnsinnig stolz auf ihre tägliche Aufgabe zu sein: Zufrieden setzt sie sich erst auf das Kopfkissen von Zella Grace und platziert sich dann an ihrem Rücken – ganz nach dem Motto: Du bist jetzt zwar wach, aber ich warte noch bei dir, bis du wirklich aufgestanden bist!

Die User lassen sich von so viel Fröhlichkeit anstecken und kommentieren fleißig:

„So süß. Afrikanische Wildhunde wachen jeden Morgen auf diese Weise auf. Sie reiben sich gegenseitig mit ihrem Duft ein, um sich aneinander zu binden. Sie (Tallie) sieht sie (Zella Grace) als ihre Familie ❤️.“

„❤️❤️❤️😍😍😂😂😂 wie schön!“

„Das macht meine Nova, sobald sie sieht, dass sich meine Augen auch nur einen Spalt öffnen. Sie steht auch direkt auf mir 😂❤️“

„Ich kann mir kein schöneres Aufwachen vorstellen.“

„Das wäre ein toller Weg, um aufzuwachen! So aufgeregt, nur um dich zu sehen, wie könnte man da nicht glücklich aufwachen.“

„Das ist witzig! Wir lieben unseren Weckruf durch unseren Boxer!“

„Ja, das ist genau das, was meine Tochter braucht, um morgens aufzuwachen! 👏😆🤣❤️😂😁👍“

Mit so einem niedlichen und liebevollen Wecker würden wir alle am Morgen noch viel leichter aus den Federn kommen – vorausgesetzt der Wecker ist schon wach und hat nicht selbst verschlafen.

Rubriklistenbild: © brittlandrum/Instagram