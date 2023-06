„Ihn zu behalten, war nie der Plan“ – Instagrammer und seine Abenteuer-Katze sind unschlagbares Team

Eine Katze, die Kajak fährt, klettern geht und auf Wanderungen die Welt entdeckt? Gibt es nicht? Kater Simon beweist auf Instagram das Gegenteil. Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

JJ Yosh (@jjyosh), ein Abenteuerfilmer aus den USA, ist bereits seit vielen Jahren in den sozialen Medien als Influencer aktiv. Doch erst als ein pelziger Mitbewohner unerwartet in sein Leben tritt, nehmen seine Abenteuer so richtig an Fahrt auf. Die Rede ist von Kater Simon, der mit knapp einer Million Followern auf Instagram inzwischen selbst eine kleine Social-Media-Berühmtheit geworden ist. Doch eigentlich wollte JJ den kleinen Kater Simon (@backpackingkitty) nur für einige Tage behalten. Wie sich die Beziehung der beiden verändert hat und wie Simon zu dem Backpacker-Kätzchen wurde, als das ihn seine zahlreichen Follower heute lieben, haben wir uns einmal genauer angesehen.

JJ wollte Kater Simon eigentlich nicht behalten

Als JJ den schwarzen Kater Simon 2016 bekommen hatte, war der gerade wenige Wochen alt und Simon wollte ihn eigentlich nicht behalten, da er beruflich viel reiste und befürchtete, dass er sich nicht ausreichend um ein Haustier kümmern könnte. JJs Vermieter hatte das Kätzchen und seine Geschwister zuvor aus dem Müll gerettet. Der TV-Moderator und Influencer übernahm die Babymieze zunächst zur Pflege – dass daraus eine Freundschaft fürs Leben werden würde, hätte er damals selbst nicht gedacht. Nicht nur, weil er ständig auf Achse war, sondern auch, weil Simon anfangs nicht gerade handzahm war.

Der Babykater war verängstigt und miaute ununterbrochen, wie JJ auf seinen Instagram-Kanälen erzählt. Auch sein anfänglicher Name war aus diesem Grund nicht gerade schmeichelhaft: JJ nannte ihn wegen seiner eher teuflischen Art zunächst Diablo und wollte ihn aus dem gleichen Grund nicht behalten. Der schwarze Vierbeiner ließ den Abenteurer nicht an sich heran und JJ hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass sich die junge Katze noch ändern würde.

Dass aus Simon ein ruhiger und liebevoller Kater werden würde, zeigte sich erst durch ein Angst einflößendes Ereignis: Am ersten Tag, den Simon bei seinem neuen Herrchen wohnte, rannte er aus dem Haus und versteckte sich unter einem Felsen, unter dem JJ ihn jedoch nicht mehr hervorholen konnte. Aufgrund der Lage seines Hauses in den Bergen befürchtete JJ das Schlimmste: In direkter Nachbarschaft zu Raubtieren wie Berglöwen, Kojoten, Füchsen oder Adlern rechnete er nicht damit, dass er die kleine Fellnase noch einmal zu Gesicht bekommen würde. Erst einige Zeit später gelang es dem US-Amerikaner schließlich, die Babykatze zu retten.

Verhalten der ängstlichen Katze ändert sich

Ab diesem Zeitpunkt änderte sich Simons Verhalten. Laut JJ wurde er ruhig und liebevoll, sodass der Wanderführer ihn mit auf eine seiner geführten Wanderungen nehmen konnte. Anfangs war Simon noch ängstlich, weshalb JJ ihn in seinen Rucksack setzte, um ihm von seinem Rücken aus die Schönheit der Natur zu zeigen. Dort fühlte sich Simon pudelwohl und @backpackingkitty war geboren. Gemeinsam erkunden die beiden seitdem die Natur und erleben Abenteuer – ob zu Fuß, im Kayak oder auf dem Fahrrad. Mit Geschirr und Leine verbringen JJ und Simon nahezu jeden Tag in der Wildnis nahe ihres Wohnortes. Trotz notwendigem, wenn auch sehr geduldigem Training ist sich JJ sicher, dass Simon „auf irgendeine Weise als Abenteuer-Katze geboren“ wurde.

Doch die natürliche Neugierde von Katzen hat auch in JJ etwas verändert, wie er auf Instagram verrät: „Alles, was Simon erkundet, sieht er zum allerersten Mal. Das hat auch in mir bewirkt, dass ich die Welt aus einer völlig anderen Perspektive betrachte.“ Seit sieben Jahren sind die beiden bereits ein Herz und eine Seele und lieben es, ihre Zeit gemeinsam draußen zu verbringen. Laut JJ sei es das Wichtigste, Tiere so oft wie möglich in die Natur zu bringen.

Heute sind JJ und Simon ein Herz und eine Seele

Wie die liebevolle Beziehung zwischen JJ und Simon heute aussieht, darüber postet JJ regelmäßig auf seinen beiden Instagram-Kanälen. In den Videos ist zu sehen, wie verschmust sich Simon an sein Herrchen wendet – wenn der gerade dabei ist, zu essen. In einem emotionalen Zusammenschnitt zeigte JJ seinen besten Vierbeiner-Freund Simon kürzlich von dessen zärtlichster Seite:

Das Mensch-Katze-Gespann kann aber auch lustig sein. Das beweist ein weiteres Video auf Simons Instagram-Kanal, den sich bereits 2,4 Millionen User angesehen haben. Dort zeigt JJ die amüsantesten Sequenzen aus gemeinsamen Mahlzeiten.

„Diese Augen“ – Instagram-User kommentieren fleißig

In den Kommentaren betonen zahlreiche Instagram-User, dass die wunderbare Freundschaft zwischen JJ und Simon ihre Bestimmung war – oder zumindest, dass die Entscheidung, Simon zu behalten, nicht in JJs Hand lag.

„Behalte ihn (sie alle) FÜR IMMER! Das ist das BESTE, was wir tun können! Wir werden nie, nie, nie eine solche Freundschaft wie mit ihnen finden … nicht auf dieser Welt! Unglücklicherweise!😞🙏❤️“

„Sie zu behalten, ist nie der Plan, bis sie unser Herz erobern. ❤️“

„Die wahrhaftigste Art eines süßen Freundes.“

„Du hattest vor, ihn nur ein paar Tage zu behalten, aber er hatte offensichtlich vor, ein Leben lang zu bleiben. 🖤“

„So klappt es meistens und so weiß man auch, dass es so ist, wie es sein sollte. 💕“

Dass er ursprünglich nicht vorhatte, Simon zu behalten, ist für JJ heute unvorstellbar. Nach sieben Jahren mit seiner schwarzen Mieze hat er seine Meinung grundlegend geändert, wie er unter einem weiteren Video schreibt: „Ich habe mein ganzes Leben auf ihn gewartet.“