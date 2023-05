Truffles, die Optiker-Katze, nimmt Kindern die Angst vor Brillen

Von: Sophie Kluß

Truffles, die Brillenkatze, erleichtert beim Optiker Kindern ihren Start als Brillenträger. © truffles_the_kitty/Instagram

Sitzt eine Katze beim Optiker … Was sich zunächst anhört wie ein Witz, wird in einem besonderen Optiker-Geschäft in den USA Realität. Wir verraten, was die Katze mit ihrem eigenen Instagram-Kanal treibt.

Auf Instagram hat sie eine eigene Stellenbeschreibung – und ist eine Katze. „Truffles, sie ist keine gewöhnliche Katze. Sie ist süß, klug und hilft Kindern beim Tragen von Brillen. Beschäftigt bei A Child‘s Eyes 4705 E Trindle Rd Mechanicsburg, PA 17050.“

Der Optiker aus den Vereinigten Staaten konnte mit ihr eine besonders süße und flauschige Werbe-Partnerin für sein Geschäft gewinnen. Auf ihrem Instagram-Account @truffles_the_kitty hat die schwarz-weiße Katze bereits über 100.000 Follower. In ihren Beiträgen berichtet Truffles aus ihrem geschäftigen Optiker-Katzen-Alltag. Landtiere.de verrät, was die Truffles so besonders macht.