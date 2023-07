Katze hört für ihr taubes Frauchen – und bekommt dafür einen Preis

Von: Sina Lück

Katze Zebby ist eine große Hilfe für ihre taube Besitzerin. Sobald sie ein Geräusch im Haus hört, verbindet sich die intelligente Samtpfote mit ihrem Frauchen.

Kater Zebby ist etwas ganz Besonderes, nicht nur für Besitzerin Genevieve Moss. Schließlich liebt jeder das eigene Haustier am meisten. Und trotzdem: Zebby hat eine starke Intuition, die nicht unbedingt jeder Vierbeiner mit sich bringt. Denn die zweijährige Samtpfote achtet auf jegliche Geräusche im Haus. Mit dieser Hilfe erleichtert sie das Leben ihrer gehörlosen Halterin enorm. Dafür hat der Vierbeiner sogar eine Auszeichnung bekommen.

Zebby steht im Finale des „National Cat Awards“ – und gewinnt die offizielle Abstimmung

Weil seine Besitzerin taub ist, macht Katze Zebby sie auf Geräusche im Haus aufmerksam.

„Von dem Moment an, als wir seine Anmeldeformular lasen, wussten wir, dass Zebby etwas Besonderes ist“, erzählt Ashley Fryer, Organisatorin der „National Cat Awards“, gegenüber BBC News. Jedes Jahr vergibt die Katzenschutzorganisation „Cats Protection“ die nationale Auszeichnung an ein Haustier, das durch ein außergewöhnliches Talent oder eine berührende Geschichte hervorsticht. In der Finalrunde zur „nationalen Katze des Jahres“ 2023 standen schließlich vier tierische Kandidaten.

Zur großen Freude von Besitzerin Genevieve Moss gewann ihr Kater Zebby die öffentliche Abstimmung um den begehrten Preis in der Kategorie „Family Fur-ever“ – unter Tausenden von anderen Haustieren. „Ich bin so stolz auf Zebby, weil er der Welt gezeigt hat, wie einfühlsam und fürsorglich Katzen sein können und welchen positiven Einfluss sie auf das Leben der Menschen haben können“, freut sich Moss, die den Preis kürzlich stellvertretend für ihre Katze in der Wilton‘s Music Hall in London entgegennahm. Auch Katze Wilfred ist Anwärter auf eine Auszeichnung, allerdings aufgrund seines Aussehens.

Kater ist persönlicher Assistent für Besitzerin – „Er tippt mich an, wenn das Telefon klingelt“

Ein Leben ohne ihre Katze kann sich die 66-Jährige nicht mehr vorstellen. Denn Zebby ist so etwas wie ihr persönlicher Assistent. Da Genevieve Moss nichts hören kann, unterstützt ihre Samtpfote sie dabei. Sobald das Telefon läutet oder es an der Haustür schellt, macht Zebby sich bemerkbar. „Er kommt und tippt mich an, wenn das Telefon klingelt, und dann kann ich mein Hörgerät und den Lautsprecher aufsetzen und den Anruf annehmen“, erzählt Moss, die ohne Hörgerät nichts hören kann. Auch beim Schlafen hat der Vierbeiner seine wachsamen Ohren bei seiner Besitzerin. „Wenn er nachts ein ungewöhnliches Geräusch hört, klopft er mir auf den Kopf, um mich aufzuwecken und mir Bescheid zu geben.“ Ebenfalls ein feines Gespür hat eine Katze, die ihrem Frauchen nicht mehr von der Seite weicht.

Menschen im Netz sind begeistert – „Tiere gehen eine Verbindung mit dir ein“

„Alleine zu leben und taub zu sein, bedeutet, dass das Leben einsam sein kann, aber nicht mit Zebby in der Nähe, er ist mein Held“, zeigt sich die Halterin überglücklich. Der gleichen Meinung sind auch die Menschen im Netz. Unter dem Facebook-Post von BBC News berichten sie von ihren Haustieren und kommentieren das Katzenverhalten begeistert:

„Erstaunliche, kluge Katze. Sie verdient es, ‚Katze des Jahres‘ zu werden. ❤️“

„So liebenswert, so eine tolle Katze! 🐈❤️“

„Katzen sind äußerst intelligente Lebewesen.“

„Tiere gehen eine Verbindung mit dir ein und stimmen sich auf deine Bedürfnisse und Gefühle ein und umgekehrt. Vor allem Katzen wählen dich, sie wissen es einfach. 🧡“

„Meine Katze macht das Gleiche. Wenn er ein Geräusch hört, ist er sofort auf den Beinen und zeigt mir, dass jemand da ist.“

„Sowohl Katzen als auch Hunde haben ein außergewöhnliches Gespür dafür, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ich liebe meinen Wachhund Molly. 🐕❤️💙“