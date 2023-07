Katze verblüfft Reddit-User mit ihrem Verhalten: „Bitte sagt mir, was das für eine Art Hund ist“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Als Katze Billie durch die Türklappe nach draußen sieht, zieht sie mit ihrem Verhalten die Aufmerksamkeit der Nachbarin auf sich. Den Moment teilt sie auf Reddit.

Katzen können uns Menschen immer wieder begeistern und mit ihrem Verhalten amüsieren. Meistens geben sie damit aber auch viel über ihre innere Gefühlswelt preis. Was genau Katze Billie mit ihrem Verhalten ausdrückt, kann die Nachbarin jedoch nur erahnen, aber sie findet es amüsant, nimmt es mit der Kamera auf und zaubert damit tausenden Reddit-Usern ein Lächeln ins Gesicht.

Katze oder doch eher ein Hund? Reddit-User sind kreativ

Mit einem Verhalten, das bei Hunden allgemein bekannt ist, zieht Katze Billie die Nachbarin in ihren Bann. Denn als die Samtpfote durch die Türklappe nach draußen schielt, beginnt sie mit ihrem Schwanz kräftig hin und her zu wedeln. Ob sie jemanden sieht, den sie kennt und sich darüber freut?

Zu dem kurzen Clip schreibt die Reddit-Userin unter dem Namen „Not_robot_100“: „Bitte sagt mir, was das für eine Art Hund ist“. Ein User ist sich nicht ganz sicher, aber hat ein paar Vorschläge, um welche Rasse es sich handeln könnte. Er tippt unter anderem scherzhaft auf einen „Golden Catriever“. Ein anderer User vermutet hingegen, dass hier ein „Cat Terrier“ zu sehen ist.

Warum wedelt die Katze mit dem Schwanz – „Ist sie mit Hunden aufgewachsen?“

Einer der User fragt, ob die Katze mit Hunden aufgewachsen sei. Zurecht, denn ein Kommentar bestätigt, dass es schon mal vorkommen kann, dass sich Vierbeiner untereinander die ein oder andere Verhaltensweise abschauen. In diesem Fall war es ein Hund, der nach dem Essen anfing, sich katzenähnlich zu putzen. Wie eine Katze verhält sich auch Hund Winston, der beim Streicheln schnurrt.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Doch zurück zu der schwanzwedelnden Katze: Was Billie draußen gesehen hat, weiß die Nachbarin nicht. Gegenüber Newsweek erklärt sie: „Ich glaube, in dem Video hat sie draußen Vögel beobachtet. Vielleicht ist sie einfach neugierig auf etwas? Ich bin mir nicht ganz sicher.“ Und ergänzt: „Sie macht das oft, aber es sieht nicht so aus, als ob sie sich über irgendetwas ärgern würde.“

Katzensprache verstehen: Zehn Signale, die zeigen, dass Ihre Katze Sie liebt Fotostrecke ansehen

Was der Katzenschwanz über die Stimmung des Stubentigers verrät

Auch wenn es in diesem Fall vielleicht unklar ist, warum die Katze mit dem Schwanz wedelt, kann in der Regel an der Schwanzhaltung von Katzen sehr viel über ihren inneren Zustand abgelesen werden. Wedeln Katzen mit dem Schwanz hin und her, deutet das meist auf große Erregung oder innere Unruhe hin. Das kann wiederum verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel möchten sie sich auf ein Spielzeug stürzen oder beobachten ihre Beute. Es kann in der Katzensprache aber auch heißen, dass der Stubentiger gerade gestresst ist oder sich nicht wohlfühlt.