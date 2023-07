Katze hat verschiedene Gesichter mit Comic-Augen – Community feiert lustiges Video

Von: Sina Lück

In einem Video ändert eine Katze ihren Gesichtsausdruck im Sekundentakt. Wie das geht? Dank einer witzigen Idee des Besitzers, die Millionen Menschen im Netz zum Lachen bringt.

Grimmig, schläfrig, verträumt oder traurig: Auf Instagram beherrscht eine Katze das ganze Repertoire an Gesichtsausdrücken. Dafür muss sie nicht mal einen einzigen Muskel anspannen. Denn für die vermeintlich wechselnde Laune der Samtpfote sorgt ihr Besitzer – mithilfe verschiedener Comic-Augen, die so witzig aussehen, dass das Video Millionen User auf Instagram zum Lachen bringt.

Besitzer malt Comic-Augen auf einen Zettel – und hält sie der Katze vors Gesicht

Simpel, aber genial: So könnte man die Idee eines Besitzers beschreiben, der ein lustiges Video von seiner Katze dreht, das auf dem Instagram-Kanal lovelycatonline zu sehen ist. Darin liegt das Tier auf dem Rücken und schaut hoch in die Kamera. Plötzlich hält die Person der Katze einen Zettel mit aufgemalten Comic-Augen vors Gesicht – und verpasst ihr damit einen grimmigen Gesichtsausdruck.

Doch der Besitzer hat noch mehr Zeichnungen auf Lager. Im nächsten Moment dreht er den Zettel um. Nun schaut die Katze auf einmal total schläfrig aus der Wäsche. Aber nicht lange: Denn schon eine Sekunde später weicht der Ausdruck einem verärgerten Blick, bevor die Samtpfote erst flehend, angestrengt und schließlich traurig guckt.

Katze hat verschiedene Gesichter mit Comic-Augen – Community feiert lustiges Video

Katzen sind in der Lage, ihre Emotionen gegenüber ihrem Besitzer oder anderen Tieren zu zeigen. Angst, Wut oder Trauer lassen sich somit an den Augen im Zusammenspiel mit Körperhaltung und Katzensprache ableiten. Bei tränenden Augen sollten Besitzer allerdings genauer hinschauen. Ob es ihrer Katze gut geht, können Sie an folgendem Verhalten erkennen:

Schnurren: typisches Wohlfühl-Geräusch bei einer ausgiebigen Streicheleinheit

Miauen: mit vielen und schnellen Lauten hintereinander will die Katze mit ihrem Besitzer kommunizieren

„Treteln“ bzw. „Milchtritt“: Katze tapst mit allen vier Pfoten auf der Stelle

Schlafen in Rückenlage: Katze präsentiert ihren Bauch und ist vollkommen entspannt

Anblick der Katze sorgt für Lachtränen – „Das ist überragend“

Der Anblick der Katze sorgt bei den Usern für zahlreiche Lachtränen. Die Menschen im Netz sind von dem Video so begeistert, dass es bereits mehr als 3,1 Millionen Aufrufe erzielt hat. Einige User kommen auf die Idee, das Gleiche mit ihren Katzen zu machen. „Das müssen wir mit deiner Katze testen“, kommentiert eine Frau amüsiert und taggt einen Freund. Hier eine Auswahl der weiteren Kommentare:

„Das ist überragend. 😂“

„Katzen wissen gar nicht, wie unterhaltsam sie sind.“

„Lass uns das mit Lolly machen. 🤣“

„Sofortige Stimmungsaufhellung! ♥️“

„Ich hätte so viel Spaß … 🤣“