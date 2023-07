Katze wird zur offiziellen Trauzeugin und unterschreibt mit Pfotenabdruck

Mieze mit wichtigem Amt

+ © mandamoeckterry/TikTok Katze Momo war die stolze Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer beiden Besitzer. © mandamoeckterry/TikTok

Die eigene Hochzeit ist für viele einer der schönsten Tage im Leben. So auch für ein Paar aus den Vereinigten Staaten. Ihr Ja-Wort bezeugte ihre gemeinsame Katze – ganz legal und offiziell. Lesen Sie hier mehr.

Dass dieses Paar es gerne ausgefallen und verrückt mag, erkennt man auf den ersten Blick: Vor einem farbenfrohen Hintergrund aus bunten Papierblumen geben sie sich das Ja-Wort. Die Braut trägt einen flippigen Anzug und das Paar strahlt umgeben von Seifenblasen glücklich in die Kamera. Bei so viel Fröhlichkeit und Liebe liegt es nahe, auch die geliebte Katze mit in den besonderen Tag einzubinden – und zwar als Trauzeugin. Ein Video der goldigen Zeremonie sorgt für Begeisterung auf TikTok.

Lücke im Gesetz ermöglicht Katze das Trauzeugenamt

Weil Amanda und Steve nach ihrer ersten Hochzeit im vergangenen Jahr die Original-Hochzeitsurkunde verloren hatten, entschied sich das Paar dazu, die Trauung einfach zu wiederholen – und zwar im US-Bundesstaat Colorado. Landtiere.de hat sich die Geschichte von der Katze als Trauzeugin angesehen.