Katzenbaby aus Motorraum gerettet – warum sie sich oft an ungewöhnlichen Orten verstecken

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein Passant nimmt aus einem Auto klägliche Laute wahr und ruft die Polizei. Die Beamten öffnen die Motorhaube und bergen ein Kitten. Warum verstecken sich Katzen darin nur so gerne?

Da hat das süße Katzenbaby aber noch mal Glück gehabt: Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, wurden Polizisten Mitte der Woche zu einem tierischen Notall gerufen. Ein aufmerksamer Passant nahm wimmernde Laute aus einem Auto wahr. Nachdem der Besitzer des Wagens ermittelt wurde, öffneten die Beamten die Motorhaube. Unter dem Motorblock erblickten sie ein schwarzes Katzenbaby. Die zutrauliche Samtpfote erholt sich jetzt erstmal im Tierheim von den Strapazen.

Warum verstecken sich Katzen eigentlich so gerne an ungewöhnlichen Orten?

Das schwarze Katzenbaby versteckte sich unter einer Motorhaube und konnte gerettet werden. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Geht es um das Auffinden von ungewöhnlichen Verstecken, dann sind Katzen wahre Meister darin. Sie haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich an den verrücktesten und unerwartetsten Orten zu verkriechen. Ob unter der Motorhaube eines Autos oder in der hintersten Ecke des Hauses – sie scheinen geradezu eine Leidenschaft für das Verbergen an unkonventionellen Stellen zu haben. Aber warum ist das so?

Die Neugier der Katzen

Ein wesentlicher Faktor dabei ist ihre angeborene Neugier. Katzen sind von Natur aus neugierige Wesen, die gerne ihre Umgebung erkunden. Dieses Verhalten stammt vermutlich von ihren wilden Vorfahren, die sich in der Natur oft frei bewegen mussten, um Nahrung zu finden und Gefahren zu vermeiden. Die Neugierde ermöglicht es ihnen, ihre Umgebung auf potenzielle Gefahren oder Verstecke zu untersuchen. Aus diesem Grund ziehen sie oft ungewöhnliche Orte in Betracht, weil die Neugierde sie dazu antreibt, unerforschte Bereiche zu erkunden.

Sicherheit und Wärme

Katzen haben eine Vorliebe für warme und geschützte Plätze. Die Motorhaube eines Autos bietet eine solche Umgebung. Wurde ein Auto bewegt, bleibt der Motorraum für eine gewisse Zeit warm, was eine bequeme und gemütliche Atmosphäre schafft. Der Motorraum kann auch vor Wind und anderen Witterungseinflüssen schützen. Allerdings birgt dieser Ort auch Gefahren, da Tiere unbemerkt eingeklemmt werden könnten, wenn das Auto gestartet wird. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Losfahren zu vergewissern, dass sich darunter kein Lebewesen versteckt.

Territoriales Verhalten

Katzen sind territoriale Tiere, und das Auswahlverhalten ihrer Verstecke kann oft auf ihr Bedürfnis nach einem geschützten Raum zurückgeführt werden. Unkonventionelle Orte wie Kleiderschränke, Kartons oder enge Regale ähneln den Höhlen, die sie in der Wildnis nutzen würden, um sich vor Raubtieren zu schützen. Die Auswahl solcher Verstecke ermöglicht es ihnen, sich sicher und wohl zu fühlen, während sie gleichzeitig die Umgebung beobachten können, ohne selbst gesehen zu werden.

Es gibt also unterschiedliche Gründe, warum Katzen ungewöhnliche Orte für ihre Verstecke wählen. Zudem spielt auch die individuelle Persönlichkeit und Erfahrung eine Rolle. Einige sind abenteuerlustiger als andere, und manche bevorzugen aufgrund ihrer Ängstlichkeit abgeschiedene Orte.

Insgesamt zeigt das Verhalten der Katzen bei der Wahl ihrer Verstecke, wie vielschichtig und interessant ihre Instinkte und Verhaltensweisen sind. Als Katzenliebhaber können wir ihre Bedürfnisse besser verstehen, indem wir ihre natürliche Neugier, ihr territoriales Verhalten und ihre Vorliebe für Wärme und Sicherheit berücksichtigen. Indem wir ihnen angemessene Rückzugsorte bieten und gleichzeitig auf potenzielle Gefahren achten, können wir sicherstellen, dass unsere tierischen Freunde glücklich und gesund bleiben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Furtner sorgfältig überprüft.