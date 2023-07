Kind schenkt Hund seine Decke – Abendritual verzaubert Millionen TikTok-Fans

Von: Sina Lück

Ein Kind hat sich ein besonderes Abendritual überlegt, um seinem Hund eine gute Nacht zu wünschen. Die süße Geste berührt Millionen Menschen im Netz.

Hundebesitzerin und Mama Alyssa Rigby (@alyssa.rigby) lebt mit ihrer Familie im kalifornischen Ukiah. Eines Tages beobachtet sie ihren zweijährigen Sohn Cole bei einer süßen Geste: Mit seiner Kuscheldecke will er Labrador-Retriever Ryder gute Nacht sagen. Alyssa greift sofort zur Kamera, um die Szenen mit ihren rund 70.000 Followern auf TikTok zu teilen. Seitdem wurde das Video bereits mehr als elf Millionen Mal geklickt.

Junge deckt Labrador-Retriever liebevoll zu – und hat noch einen Kuss für ihn

Mit seiner Kuscheldecke in der Hand tapst Cole Rigby zu Ryder, der entspannt am Boden liegt und schläft. Dort angekommen, schüttelt er das Laken auf und deckt den Hund sanft damit zu. Doch das ist noch nicht alles, was sich Alyssas Sohn als Geschenk für die Fellnase überlegt hat. Der Zweijährige hat auch noch einen dicken Kuss für Ryder, den er ihm liebevoll auf den Kopf schmatzt.

Gute Nacht, gute Nacht, Ryder, Hunde“, murmelt der kleine Junge und beschließt damit sein zuckersüßes Abendritual, das nicht nur seine Mutter, sondern auch Millionen Menschen im Netz tief berührt. Und auch Labrador-Retriever Ryder scheint sich sehr über die Geste von Cole zu freuen. Denn wie zum Dank wedelt der Hund freudig mit dem Schwanz.

Was können Kinder von Hunden lernen?

Wachsen Kinder mit Hunden in einem Haushalt auf, kann das viele Vorteile mit sich bringen. Dadurch lernen sie schon früh, was es heißt, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen und es auch zu versorgen, wenn es mal krank ist. Der Umgang mit Haustieren kann sich außerdem positiv auf die Gesundheit, das Selbstbewusstsein und die Empathie von Kindern auswirken. Und ganz nebenbei entstehen wundervolle Freundschaften, wie das süße Video beweist.

Geste von Cole verzaubert Menschen im Netz – „Das hat mir den Tag versüßt“

Beim Anblick des Videos, in dem das Kind so liebevoll mit dem Hund umgeht, schmelzen die Herzen der TikTok-User. Der Clip kommt bei der Community so gut an, dass er bereits mehr als elf Millionen Aufrufe und rund 440.000 Likes erzielt hat. Begeistert kommentieren die Menschen unter dem Clip:

