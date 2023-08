Kühe sind soziale Wesen: Gerettete Kuh mit Kälbchen kann nicht aufhören, ihren Retter zu küssen

Von: Clara Kistner

Eine Mutterkuh, die nach einer Rettungsaktion endlich in Sicherheit ihr Junges gebären kann, zeigt sich ihrem Retter gegenüber unendlich dankbar und rührt damit im Internet.

Von den idyllischen bayrischen Alpen bis zu den endlosen Weiden im hohen Norden – Kühe sind in Deutschland keine Seltenheit. Wer sich außerhalb der Großstädte bewegt, sieht die Vierbeiner häufig friedlich vor sich hin grasen. Aber auch ihre Erzeugnisse und die daraus gewonnen Lebensmittel begleiten die meisten Menschen täglich. Ein Schuss Milch in den morgendlichen Kaffee, ein Joghurt zwischendurch und ein Käsebrot zum Abendessen – in vielen Haushalten gehören Milchprodukte einfach dazu. Doch Kühe sind über ihren Nutzen hinaus besonders intelligente und auch emotionale Tiere.

Kühe sind durchaus intelligente und emotionale Tiere

Wie Peta.de berichtet, sind Kühe sehr intelligente und soziale Tiere und besitzen sogar ein Langzeitgedächtnis. Studien beweisen außerdem, dass sie ein deutliches Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zeigen und dementsprechend auf sozial komplexe Weise interagieren.

Die Mutter-Kind-Bindung bei Kühen ist besonders ausgeprägt. Kein Wunder, dass sich ein Muttertier für die Rettung seines Kälbchens ganz besonders dankbar zeigt. © IMAGO / Westend61

Kühe, die als klassische Herdentiere in der Gruppe anzutreffen sind, haben ein streng hierarchisch aufgebautes Sozialsystem. Laut galileo.tv folgen die meist so wahllos angeordnet wirkenden Tiere einer schichtähnlichen Struktur mit einer Leitkuh und einer Späherin.

Kühe können Freundschaften schließen

Außerdem können Kühe auch Gefühle zeigen. So kann es dazu kommen, dass nach dem Verschwinden einer Kuh aus der Herde, weinende und schreiende Tiere zurückgelassen werden. Und auch Freundschaften scheinen zwischen den Tieren geknüpft zu werden. Diese äußern sich, wie galileo.tv berichtet, durch häufiges Nebeneinanderstehen auf der Weide und vermehrtes gegenseitiges Putzen mit der Zunge.

Besonders eng ist auch die Mutter-Kind-Bindung der Tiere. Eine Trennung der Mutter von ihrem Jungen ist für sie meist schlimm, da sie ihre Kinder selbst großziehen möchte. Auch der Beschützerinstinkt der Muttertiere ist stark ausgeprägt.

Dankbare Kuh rührt mit ihren Küssen das Internet

Ein 45-sekündiger Clip, der auf dem Videoportal TikTok so viele Nutzer begeistern konnte, zeigt eine Kuh, die einem jungen Mann durchgehend den Arm ableckt und sich küssend bei ihm bedankt. In einigen Sätzen erklärt die Nutzerin @vegan_warrioresse, die das Video auf TikTok erneut teilte (ursprünglich hochgeladen von @fundacionsantuariogaia), dass es sich bei dem jungen Mann um den Retter der Kuh und ihrem Jungen handelt. Die beiden, das junge Kalb ist im Hintergrund des Videos zu vernehmen, wurden bei dieser Rettungsaktion aus einem Mastbetrieb befreit. Das hochschwangere Muttertier konnte anschließend ihr Kind in der Obhut ihrer Retter zur Welt bringen.

Obwohl die Kuh laut der Nutzerin kurz nach der Geburt ihres Kindes und Aufzeichnung des Videos verstarb, kann zumindest ihr Nachwuchs nun in Sicherheit bei den tierlieben Rettern weiterleben.

TikTok-User sind von der Rettungsaktion total begeistert

Die herzergreifende Rettungsaktion scheint die vielen tierlieben TikTok-Nutzer nicht kaltgelassen zu haben. Dementsprechend lesen sich auch die Kommentare voller Emotionen unter dem Video. Begeisterung, Rührung sind allgegenwärtig und den meisten scheint das Video der dankbaren Mama und ihrem Retter den Tag versüßt zu haben.

Bei so viel aufrichtiger Dankbarkeit ist es wohl kein Wunder, dass der Clip auf der Videoplattform viral ging und bisher mehr als 50.000 Likes erhalten hat.

„❤️So müssen alle Menschen zu den Tieren sein. ❤️“

„So schön anzusehen. 🥰 Habe Tränen in den Augen. 🥹“

„Einfach wundervoll, Tiere sind ein Geschenk. 🥰“

„Ich muss weinen. So schön. 🥰“

„Liebe pur! ❤️“

So viel Menschlichkeit in einem Video, sowohl von Mensch als auch Tier, da kann einem das Herz aufgehen.