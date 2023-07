Ehemalige Laborbeagle feiern erstes Jahr in Freiheit mit einer Geburtstagsparty

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Vier Beagle feiern zum ersten Mal in ihrem Leben einen Hundegeburtstag. Damit stehen sie stellvertretend für 4.000 Beagle, die vor rund einem Jahr aus einer Massenzuchtanlage gerettet wurden.

Was für eine herzergreifende Party: Vier Beagle wuseln freudig durch den Garten, spielen und toben und bekommen obendrein einen leckeren Hundekuchen als Belohnung serviert. Blickt man in die strahlenden Gesichter der quirligen Vierbeiner, kann man gar nicht glauben, dass ihre Welt noch vor einem Jahr komplett anders aussah.

Damals gehörten sie zu einer Gruppe von rund 4.000 Beagle, die unter qualvollen Bedingungen in einer Massenzuchtanlage in Cumberland, im US-Bundesstaat Virginia gehalten wurden, um sie für Tierversuche an Labore zu verkaufen. Eingepfercht in Käfigen und völlig unterernährt vegetierten sie dort vor sich hin.

Rund 4.000 Beagle wurden vor einem Jahr aus Massenzuchtanlage befreit

In einer großangelegten, rund sechswöchigen Aktion wurden alle Hunde aus der Anlage von Envigo RMS LLC befreit, berichtete 2022 die Humane Society of the United States (HSUS) – eine Organisation, deren Ziel der Schutz von Tieren ist.

Dank der Mithilfe von zahlreichen freiwilligen Familien, Rettungsorganisationen und Tierheimen konnten alle Vierbeiner untergebracht werden und die meisten von ihnen haben ein liebesvolles, neues Zuhause gefunden.

So leben beispielsweise Mia, Rose, Chewy und Khali heute ein glückliches und zufriedenes Hundeleben, wie ein Video auf Youtube zeigt. Gepostet wurde es vor kurzem von der Tierschutzorganisation Homeward Trails Animal Rescue, die ebenfalls an der Aktion beteiligt waren.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Elf Hunderassen, die mit ihrer Intelligenz begeistern Fotostrecke ansehen

Die Mitarbeiter der Organisation haben diese Geburtstagsparty organisiert, um das neue Leben der vier Vierbeiner zu feiern. Zudem wollten sie ihnen eine Möglichkeit geben, sich wiederzusehen. Dazu schreiben sie: „Wie schön ist es doch, ein Beagle zu sein, der ein Leben außerhalb von Gefangenschaft und Folter führen darf“. Happy Birthday!