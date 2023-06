Löwen sehen sich Disney-Klassiker „König der Löwen“ an

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Hoch konzentriert verfolgen die Löwenbabys den emotionalen Disney-Klassiker „König der Löwen“. © servalwildlife (TikTok)

Zwei junge Löwen verfolgen aufmerksam den Film „König der Löwen“ vor dem Fernseher. Wie das aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Disneys König der Löwen ist ein absoluter Klassiker unter den Filmen. Viele Menschen kennen ihn aus der Kindheit. Doch auch im Erwachsenenalter ist die unvergessliche Geschichte um Mufasa, Simba und den anderen Tieren des „geweihten Landes“ sehenswert. Denn die emotionale Achterbahnfahrt, auf die der Film mitnimmt, ist unvergesslich. Wie sich Löwen den Disney-Klassiker „König der Löwen“ ansehen, zeigt Landtiere.de.

So mitreißend der Disney-Klassiker für Menschen ist, scheint er auch für zwei Löwenbabys zu sein. In einem Naturschutzgebiet in Tansania machen die Wildtiere einen Filmabend und sehen sich die herzzerreißende Geschichte ihrer Artgenossen an. Und sie scheint nicht nur Menschen tief zu bewegen, sondern eben auch diese zwei jungen Löwen.