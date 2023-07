Mini-Kuh darf selbst entscheiden, wie sie heißt – „Sie hat sich den richtigen Namen ausgesucht“

Von: Sina Lück

Als eine Mini-Kuh bei ihrer neuen Familie einzieht, braucht sie dringend einen Namen. Mit einem simplen Trick sucht sie sich den einfach selbst aus.

Auf dem TikTok-Kanal thehuskyfam dreht sich alles rund um das Zusammenleben mit Tieren – genauer gesagt mit den beiden Huskys Kakoa und Sky. Regelmäßig dreht ein Paar lustige Videos von den Fellnasen. Vor ein paar Wochen haben die Halter Familienzuwachs bekommen: eine weiße Mini-Kuh mit schwarzen Ohren, schwarzer Schnauze und schwarzen Füßen. Doch dem Wiederkäuer fehlte noch ein entscheidendes Detail: der passende Name. Das brachte die Familie auf eine süße Video-Idee, von der die Menschen im Netz absolut begeistert sind.

Follower schlagen Namen vor – Kälbchen hat drei Stück zur Auswahl

„Hat jemand Namensvorschläge?“ Auf TikTok ruft die Besitzerin ihre Community dazu auf, kreative Ideen für das neueste Familienmitglied einzureichen. Denn die „Micro Miniature Highpark“-Kuh ist gerade frisch eingezogen, hat aber noch keinen Namen. Das lassen sich die Menschen im Netz nicht zweimal sagen. Unter den 968.000 Followern kommen einige Ideen zusammen.

Aus den Vorschlägen wählt das Paar die schönsten drei Namen aus: Millie, Oreo und Lola. Die finale Entscheidung möchten die Besitzer allerdings nicht selbst treffen. Stattdessen haben sie eine andere Idee: das Kälbchen soll mit einem simplen Trick einfach selbst entscheiden. „Es ist Zeit, dass meine Baby-Kuh ihren Namen wählt“, schreibt die Besitzerin in dem viralen TikTok-Video und stellt das Tier vor drei Schilder mit jeweils einem Namen darauf. Daneben platziert sie Grasbüschel als Lockmittel.

Mini-Kuh läuft zielstrebig zum linken Schild – und heißt nun offiziell Millie

Zielstrebig läuft das Rind los und entscheidet sich für den Grasbüschel am linken Schild. Damit ist die Entscheidung gefallen: Ab sofort hört die Mini-Kuh auf den Namen Millie. Vor Millie haben sich auch schon weitere Tiere der Familie ihren Namen selbst ausgesucht. In einem anderen Video durften sich fünf Küken für ein Namensschild entscheiden. Am Ende hießen sie Ophelia, Poppy, Dorothy, Ella und Alice.

TikTok-Community freut sich über Namenswahl – „Sie hat sich den richtigen ausgesucht“

Von dem Video, in dem die Mini-Kuh ihren eigenen Namen auswählt, sind die TikTok-Fans begeistert – so wie von der Freundschaft zwischen einer Mini-Kuh und einer Ente. Mehr als zehn Millionen Aufrufe und rund 994.000 Likes hat der Clip bereits erzielt. Viele User freuen sich über die Namenswahl. Andere wiederum hätten sich lieber einen der anderen beiden Optionen gewünscht. Hier eine Auswahl der Kommentare:

Jaaaa, hab so auf Millie gehofft.“

„Millie ist soooo süß. 😍“

„Oreo hätte sooo gut gepasst. 😭“

„Ich wollte doch Lola. 😭“

„Also ich fand alle Optionen super süß, aber am besten fand ich auch wirklich Millie.“

„Sie ist sooo süß. 🥰🥰🥰🥰“

„Süßer Name! Sie ist so süß! 🥰“